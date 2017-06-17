رفع 669 مخالفة اقتصادية في أريانة خلال 20 يوما من شهر رمضان

وشملت المخالفات الفوترة والزيادة في الاسعار/329 مخالفة/ وعدم إشهار الاسعار/198 مخالفة/ واخلالات تعلقت بالوزن والجودة /99 مخالفة/ وممارسات ذات صلة بالاحتكار وعدم احترام تراتيب الدعم ومسك منتوجات مجهولة المصدر والاشهار الكاذب /43 مخالفة/ وتوزعت المخالفات بالخصوص على قطاعات الخضر والغلال والمواد الغذائية والدواجن والبيض واللحوم والاسماك والمخابز والمرطبات والمقاهي والملابس.
وقامت هذه الفرق بحجز كميات من المواد الغذائية تمثلت في 8010 لترا من المياه المعدنية و2240 كلغ من العجين والحلويات التقليدية و422 لترا من الزيت النباتي و1570 لترا من الحليب الطازج و674 لترا من العصير الى جانب حجز نحو 499 كلغ من اللحوم والاسماك و450 قارورة سمن و169 كلغ من الغلال و50 كلغ من السكر.
س ف
Publié le:2017-06-17 18:03:47
Par:lahache (Tunisia ) Par Mobile
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