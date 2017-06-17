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Justice

أحكام بالسجن بين عامين و20 سنة في قضية دعم الإرهابيين الذين اغتالوا سقراط الشارني

Samedi 17 Juin 2017
بــاب نــات - قضت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة 16 جوان 2017 بإدانة المتهمين في ما يعرف بقضيّة الدعم المادي واللوجستي للمجموعة الإرهابية التي ارتكبت جريمة سيدي علي بن عون الارهابية التي راح ضحيتها ستة من أعوان الحرس الوطني بينهم سقراط الشارني وعماد الحيزي في أكتوبر 2013.

وأصدرت أحكاما بالسجن بين عامين و20 سنة، كما قضت المحكمة بتعويضات لعائلات الشهداء. وشملت الأحكام 36 متهما بينهم ثمانية بحالة سراح.
ويذكر أنّه تم تفكيك القضيّة إلى ملفين وتم إفراد المتهمين بالقتل بقضيّة مستقلة لدواع إجرائية.



Publié le:2017-06-17 11:59:17

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1 de 1 commentaires pour l'article 144198

Mandhouj  (France)  |Samedi 17 Juin 2017 à 12h 09m |           
و من قتل شكري بلعيد و الحاج البراهمي ؟
ثم ما هي الأخبار على سفيان و نذير ؟
أين وصلت قضية محمد الزواري ، شهيد تونس و المقاومة ؟



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