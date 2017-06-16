Publié le:2017-06-16 18:50:35
الإفتتاح الرسمي لمركز الاتصال 1814 التابع للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
Vendredi 16 Juin 2017
بــاب نــات - أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات (المستقيل) شفيق صرصار، عن الإفتتاح الرسمي لمركز الاتصال 1814 التابع للهيئة تحت إسم "إيزيكوم" (ISIECOM) وذلك خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الجمعة، في مقر المركز الكائن بمنطقة الشرقية 2 بالعاصمة. وأفاد صرصار، بأن المركز يمثل حلقة الوصل بين الهيئة ومختلف المتدخلين في المسار الانتخابي، عبر إيصال مختلف المعلومات لهم، مضيفا أن المركز يقدم مجموعة من الخدمات تتعلق بالعملية الإتصالية التفاعلية مع الجمهور المهتم بالإنتخابات. وبين أن عمل المركز سيتركز على الإعلام الموجه للعموم والناخب والأحزاب السياسية والمستقلين وكذلك الإعلاميين والمجتمع المدني والأكاديميين وأعوان مكاتب التسجيل ومراقبة الحملة ومكاتب الإقتراع.
Publié le:2017-06-16 18:50:35
Publié le:2017-06-16 18:50:35
cadre-b8b8c3d80a1793c521c3f2ff67ed5cfb-2017-06-16 18:50:35
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Par:almokh (Tunisia )
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