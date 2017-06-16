إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة بإتجاه إيطاليا بعرض سواحل الهوارية

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه بالتحري مع الموقوفين أدلى أحدهم بهوية مزيفة للتفصي من التتبعات العدلية، بإعتبار أنّه مفتش عنه وصادرة في شأنه منشوري تفتيش من أجل مسك وإستهلاك وترويج المخدّرات.
وأضافت أنه تمّ العثور لدى أحدهم على مبلغ مالي قدره 605 أورو، كما إعترف جميعهم بأنّهم سلّموا منظم العملية مبالغ مالية تتراوح بين 3000 دينار و3500 دينار لكل واحد منهم.
وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شأنهم، مشيرة إلى أنه تمّ التعرف على هوية منظم العملية الرئيسي وإدراجه بالتفتيش.
Publié le:2017-06-16 18:34:40
Par:almokh (Tunisia )
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