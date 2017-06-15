انخفاض المدرخرات من العملة الصعبة بقيمة 9ر41 مليون دينار

Jeudi 15 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-15 17:01:52

- سجلت المدخرات الصافية من العملة الصعبة تراجعا بلغت قيمته 9ر41 مليون دينار، أي ما يعادل خسارة 13 يوم تصدير بتاريخ يوم 14 جوان بالمقارنة مع نفس الفترة خلال سنة 2016.وبلغت مدرخرات البنك المركزي التونسي من العملة الصعبة، 5ر12301 م د (99 يوم توريد) منتصف شهر جوان 2017 مقابل 4ر12343 مليون دينار (112 يوم) في الفترة ذاتها من سنة 2016 وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك، الخميس.وأظهرت ذات المؤشرات نموا في القيمة المتراكمة لخدمة الدين بنسبة 50 بالمائة ، لتبلغ مستوى 9ر3117 مليون دينار، بتاريخ يوم 10 جوان 2017، مقابل2ر2084 مليون دينار خلال سنة 2016.وفي ما يتعلق بالمداخيل السياحية فقد تطورت بنسبة 7ر7 بالمائة في جوان 2017، لتصل الى مستوى 744 مليون دينار مقابل 4ر690 مليون دينار خلال شهر جوان لسنة 2016.وبلغ حجم اعادة تمويل البنوك قيمة 7ر9542 مليون دينار مقابل 8ر6723 مليون دينار، بما أفضى الى تسجيل نمو بنسبة 42 بالمائة.حر