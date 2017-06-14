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حادث اصطدام قطار بسيارة في سوسة يسفر عن وفاة 4 اشخاص من اسرة واحدة

Mercredi 14 Juin 2017
بــاب نــات - جدّ، ظهر اليوم الأربعاء، حادث على مستوى تقاطع الطريق مع السكة الحديدية بمنطقة القصيبة-الثريات من ولاية سوسة، وتمثل في اصطدام قطار بسيارة ركاب، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص من نفس الأسرة كانوا على متن السيارة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بالجهة جلول جاب الله.

وأوضح نفس المصدر في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان وحدات الحماية المدنية قامت بإخراج جثث الضحايا الأربع من داخل السيارة التي اصطدمت بالقاطرة الامامية للقطار، وتم نقلها الى قسم التشريح بمستشفى فرحات حشاد بسوسة.
عماد/يسر




Publié le:2017-06-14 18:24:21

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