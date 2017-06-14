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ارتفاع عدد المنتدبين في اطار التعاون الفني

Mercredi 14 Juin 2017
بــاب نــات - بلغ عدد المنتدبين للعمل بالخارج الى موفى شهر ماي الماضي 863 متعاونا مقابل 703 متعاونا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية اي بنسبة نمو تقدر ب 8ر22 بالمائة حسب ورقة اعلامية للوكالة التونسية للتعاون الفني.

وقد استاثر قطاع الصحة باعلى نسبة من المنتدبين 400 منتدبا يليه قطاع التعليم ب209 اطارا تربويا ثم الادارة ب 94 متعاونا وتحتل الدول العربية الصدارة من حيث الانتدابات ب 637 منتدبا وتصدرت المملكة العربية السعودية مجموع الدول العربية المستقطبة للكفاءات التونسية وذلك بعاقدها مع 336 اطارا تليها دولة قطر ب 223 منتدبا .

وقامت الوكالة في اطار التعاون الثنائي والثلاثي بايفاد 26 خبيرا تونسيا للقيام بمهمات قصيرة المدى لتقديم المعونة الفنية في مجالات تهيئة المنشآت ومرافقة اصحاب المشاريع والنهوض بالاستثمار والمجال الطبي والاتصالات والاحصاء وهندسة الغابات.

كما تم في هذا الاطار تنظيم دورات تدريبية لفائدة 100 اطارا افريقيا وعربيا في مجالي الصيد البحري والتعاون الفني والنهوض بالاستثمار.
وتجدر الاشارة الى ان العدد الجملي للمتعاونين والخبراء التونسيين بلغ 17333 متعاونا الى غاية 31 ماي 2017



Publié le:2017-06-14 15:03:44

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