راشد الغنوشي يوجه نداء الى العاهل السعودي سلمان ابن عبد العزيز

Mardi 13 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-13 15:52:31

- توجه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في مقابلة خص بها وكالة الأناضول للأنباء بنداء الى خادم الحرمين الشرفين سلمان بن عبد العزيز دعاه فيه الى " أن يجمع كل أبنائه مجددا على طريق واحد"، بما يؤدي إلى حل الأزمة الراهنة بين دول خليجية ودولة قطر".وتبنى الغنوشي دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأن يتم التوصل إلى هذا الحل قبل نهاية شهر رمضان.وأكد الغنوشي متانة العلاقات التونسية السعودية قائلا: "كان للمملكة علاقات جيدة مع تونس قبل الثورة وبعد الثورة وهي مركز قبلة كل المسلمين".و شدد الغنوشي على أن "قطر كذلك لها علاقات جيدة مع تونس قبل الثورة وبعد الثورة ، وقفت مع كل حكومات تونس بالدعم والاستثمارات، وكان لها الدور الأبرز في انجاح المؤتمر الدولي للاستثمار الذي حضره الأمير الشيخ تميم بنفسه معلنا وقوف قطر مع بلادنا،".وقال "بالتالي كما يتألم الأتراك، يتألم التونسيون لما يحدث في الخليج ويتوجهون إلى القادة، إلى خادم الحرمين الشريفين في قبلة المسلمين أن يجمع كل أبنائه مجددا على طريق واحد وعلى سمت الإخوة والتعاون، وهذا ما دعا إليه الرئيس أوردوغان بل تمنى على خادم الحرمين الشريفين ألا ينقضي رمضان إلا وقد جمع أبناءه في الخليج واحتضنهم مجددا وأزال ما في قلوب من ضغائن وما بينهم من خلافات".وقال الغنوشي "نحن في النصف الثاني من شهر رمضان وفي يوم متميز وهو يوم بدر ( 17 رمضان يوم اجراء الحوار معه) وذكرى نزول القرآن يستشعر المسلمون روحانية خاصة وشفافية خاصة، فكما تتواصل قلوبهم مع السماء تتواصل قلوبهم أفقيا مع إخوانهم في المسلمين ومع الإنسانية ومع كل كائن".وأشار في السياق إلى أن تزامن الأيام المقدسة مع أزمة الخليج يجعله يشعر" بحزن شديد، في يوم ينبغي أن يكون يوم فرح، لما يحصل في أرجاء كثيرة من العالم الإسلامي بل في المواطن التي نزل فيها الوحي جزيرة العرب".