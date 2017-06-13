تراجع عائدات الدولة التونسية من قطاع المحروقات بولاية قبلي

Mardi 13 Juin 2017



بــاب نــات

امتياز الاستغلال الأول، "الفرانيق"

امتياز الاستغلال الثاني "باقل"

امتياز الاستغلال الثالث "صبرية"

امتياز الاستغلال الرابع "غريب"





Publié le:2017-06-13 12:46:55

- تراجعت عائدات الدولة التونسية من الشركات التي لها امتيازات استغلال للمحروقات بولاية قبلي بنحو 36 مليون دينار بين سنتي 2015 و2016 لتبلغ 74,8 مليون دينار مقابل 110,8 مليون دينار سنة 2016.ويوجد بولاية قبلي أربعة إمتيازات إستغلال منتجة وهي "الفرانيق" و"باقل" و"صبرية" و"غريب"، حسب وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.مكن إستغلال امتياز "الفرانيق"، الواقع جنوب غرب ولاية قبلي، من إنتاج 60 ألف برميل نفط و90 مليون متر مكعب من الغاز سنة 2016 مقابل 80 ألف برميل نفط و80 مليون متر مكعب من الغاز سنة 2015.وتمتد مدة صلوحية هذا الإمتياز، التابع للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 50% والشركة الفرنسية "برينكو" بنسبة 50 % والتي تقوم بدور المشغل، إلى غاية سنة 2035.وبخصوص العائدات الجبائية، فقد بلغت أتاوة النفط 15 بالمائة وأتاوة الغاز 11 بالمائة والضريبة على الأرباح 50 بالمائة بالنسبة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وبالنسبة لشركة "برينكو" فقد بلغت أتاوة النفط 14 بالمائة وأتاوة الغاز 10 بالمائة والضريبة على الأرباح 50 بالمائة.وفي ما يتعلق بمستحقات الدولة التونسية، فقد دفعت كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "برينكو" مبلغ 34,3 مليون دينار سنة 2015 ومبلغ 31,7 مليون دينار سنة 2016 بعنوان عائدات الدولة من هذا الإمتياز.تمتد صلوحية إمتياز الإستغلال الثاني "باقل" الواقع جنوب شرق ولاية قبلي، إلى غاية سنة 2035 وهو تابع للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 51% والشركة الفرنسية "برينكو" بنسبة 49% والتي تقوم بدور المشغل.وقد مكن هذا الإمتياز من إنتاج 81 ألف برميل نفط و60 مليون متر مكعب من الغاز سنة 2016 مقابل 98 ألف برميل نفط و60 مليون متر مكعب من الغاز سنة 2015.وبخصوص العائدات الجبائية، فقد بلغت أتاوة النفط 10 بالمائة وأتاوة الغاز 8 بالمائة والضريبة على الأرباح 50 بالمائة بالنسبة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وبالنسبة لشركة "برينكو" فقد بلغت أتاوة النفط 10 بالمائة وأتاوة الغاز 8 بالمائة والضريبة على الأرباح 50 بالمائة.وفي ما يتعلق بمستحقات الدولة التونسية، فقد دفعت كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "برينكو" مبلغ 71,4 مليون دينار سنة 2015 ومبلغ 41,8 مليون دينار سنة 2016 بعنوان عائدات الدولة من هذا الإمتياز.ويقع إمتياز الإستغلال "صبرية"، الذي تمتد مدة صلوحيته إلى غاية سنة 2028، جنوب غرب مدينة قبلي وهو محاذي لحقل الفرانيق.أصحاب الإمتياز هما المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 50% والشركة الكندية "ونستار" بنسبة 50% والتي تقوم بدور المشغل.وقد مكن هذا الإمتياز من إنتاج 37 ألف برميل نفط و2 مليون متر مكعب من الغاز سنة 2016 مقابل 33 ألف برميل نفط و2 مليون متر مكعب من الغاز سنة 2015.وبخصوص العائدات الجبائية، فقد بلغت أتاوة النفط 7 بالمائة وأتاوة الغاز 6 بالمائة والضريبة على الأرباح 50 بالمائة بالنسبة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وبالنسبة لشركة "ونستار" فقد بلغت أتاوة النفط 7 بالمائة وأتاوة الغاز 6 بالمائة والضريبة على الأرباح 50 بالمائة.وبخصوص مستحقات الدولة التونسية، فقد دفعت كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ونستار" مبلغ 5,1 مليون دينار سنة 2015 ومبلغ 3,8 مليون دينار سنة 2016 بعنوان عائدات الدولة من هذا الإمتياز.تمتد صلوحية إمتياز الإستغلال "غريب"، الذي يقع جنوب وسط مدينة قبلي، إلى غاية سنة 2046.وأصحاب هذا الإمتياز النفطي كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 50% والشركة الهولندية "مازارين" بنسبة 45% والشركة التونسية "ميداكس" بنسبة 5%.ودخل الإمتياز طور الإنتاج مطلع سنة 2017 والتي ستكون السنة المالية الأولى لإحتساب عائدات الدولة من هذا الإمتياز كما ستكون المداخيل الجبائية طبقا لمجلة المحروقات.