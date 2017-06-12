تسجيل حالتي غش في امتحان الباكالوريا بولاية اريانة

Lundi 12 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-12 13:09:58

- تم بولاية اريانة تسجيل حالتي غش في امتحان الباكالوريا (المتواصل الى غاية يوم 14 جوان الجاري)، حسب ما افاد به المدير الجهوي للتربية باريانة محمد علي الوسلاتي مراسلة (وات) والذي اكد ان "اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا تدور في ظروف طيبة، حيث تتم عمليات المراقبة بمختلف المراكز الكتابية بشكل مكثف لضمان مصداقية الاختبارات وجديتها".واعتبر الوسلاتي ان حالات الغش التي تم التفطن اليها هي حالات "كلاسيكية" حسب وصفه، موضحا انه "تم ضبط مترشح بمركز الاختبار بقلعة الاندلس وبحوزته ورقة لنقل المعلومات، واخر بمركز الاختبار بحي الصحافيين بالغزالة من معتمدية رواد وبحوزته هاتف جوال محجر استعماله او حمله داخل قاعة الامتحان".يشار الى ان البت في امر المترشحين المخالفين يعهد الى لجنة متخصصة صلب مركز تجميع المواضيع وهي الوحيدة المخولة لذلك، حيث تقوم بدراسة وضعياتهم بكل دقة، والاعلان عن نتائج عملها بالتوازي مع الاعلان عن نتائج امتحان الباكالوريا يوم 23 جوان 2017.س ف/باشا