تسجيل حالتي غش في امتحان الباكالوريا بولاية اريانة

واعتبر الوسلاتي ان حالات الغش التي تم التفطن اليها هي حالات "كلاسيكية" حسب وصفه، موضحا انه "تم ضبط مترشح بمركز الاختبار بقلعة الاندلس وبحوزته ورقة لنقل المعلومات، واخر بمركز الاختبار بحي الصحافيين بالغزالة من معتمدية رواد وبحوزته هاتف جوال محجر استعماله او حمله داخل قاعة الامتحان".
يشار الى ان البت في امر المترشحين المخالفين يعهد الى لجنة متخصصة صلب مركز تجميع المواضيع وهي الوحيدة المخولة لذلك، حيث تقوم بدراسة وضعياتهم بكل دقة، والاعلان عن نتائج عملها بالتوازي مع الاعلان عن نتائج امتحان الباكالوريا يوم 23 جوان 2017.
س ف/باشا
Publié le:2017-06-12 13:09:58
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: وزارة الصناعة والتجارة تعلن عن اجراءات عاجلة لفائدة قطاعي النسيج والملابس والجلود والاحذية