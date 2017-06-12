Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelwahab - 3achek Errou7  
Régions

تفكيك شبكة مختصّة في ترويج مادة ''الكوكايين'' بجهة باردو

Lundi 12 Juin 2017
بــاب نــات - تمكنت الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني امس الأحد من تفكيك شبكة مختصّة في ترويج المخدّرات تنشط بجهة باردو بتونس العاصمة.

وأوضحت الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين أنه تم إلقاء القبض على شخصين من أفرادها وحجز 07 غرامات من مخدّر "الكوكايين" لديهما إضافة إلى مبلغ مالي قدره 3000 دينار، إعترفا أنه متأتّ من تجارة المخدّرات وسيّارة يستعملانها في نقل وترويج المخدّرات.
وقد اذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها ،للفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها "مسك واستهلاك وترويج مادّة مخدّرة" وإدراج شخص ثالث بالتفتيش موضحة أن المساعي جارية لإلقاء القبض عليه.
ليلى




Publié le:2017-06-12 11:32:14

cadre-07e641d71a19608d575f0c241b339343-2017-06-12 11:32:14
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143957



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12365,2

  • (08 juin)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 2,75247 DT        1$ =2,43816 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08 juin)   772,0 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143957 1799|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires