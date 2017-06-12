تفكيك شبكة مختصّة في ترويج مادة ''الكوكايين'' بجهة باردو

Lundi 12 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-12 11:32:14

- تمكنت الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني امس الأحد من تفكيك شبكة مختصّة في ترويج المخدّرات تنشط بجهة باردو بتونس العاصمة.وأوضحت الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين أنه تم إلقاء القبض على شخصين من أفرادها وحجز 07 غرامات من مخدّر "الكوكايين" لديهما إضافة إلى مبلغ مالي قدره 3000 دينار، إعترفا أنه متأتّ من تجارة المخدّرات وسيّارة يستعملانها في نقل وترويج المخدّرات.وقد اذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها ،للفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها "مسك واستهلاك وترويج مادّة مخدّرة" وإدراج شخص ثالث بالتفتيش موضحة أن المساعي جارية لإلقاء القبض عليه.ليلى