تفكيك شبكة مختصّة في ترويج مادة ''الكوكايين'' بجهة باردو

وأوضحت الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين أنه تم إلقاء القبض على شخصين من أفرادها وحجز 07 غرامات من مخدّر "الكوكايين" لديهما إضافة إلى مبلغ مالي قدره 3000 دينار، إعترفا أنه متأتّ من تجارة المخدّرات وسيّارة يستعملانها في نقل وترويج المخدّرات.
وقد اذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها ،للفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها "مسك واستهلاك وترويج مادّة مخدّرة" وإدراج شخص ثالث بالتفتيش موضحة أن المساعي جارية لإلقاء القبض عليه.
ليلى
Publié le:2017-06-12 11:32:14
Par:amorbt (Tunisia )
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