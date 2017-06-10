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Justice

فتح تحقيق من طرف القضاء العسكري للوقوف على اسباب وفاة عسكري بثكنة ببنزرت

Samedi 10 Juin 2017
بــاب نــات - أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، بلحسن الوسلاتي، فتح تحقيق من طرف القضاء العسكري للوقوف على أسباب وفاة عسكري بثكنة الخروبة ببنزت ظهر السبت.

وأضاف الوسلاتي، في تصريح ل"وات"، ان العسكري قد توفي بالمستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة ببنزرت على اثر اصابته بطلق ناري اثناء واجب الحراسة.
وكان قسم الاستعجالي بمستشفى بوقطفة ببنزرت قد استقبل في حدود الساعة منتصف النهار جنديا برتبة رقيب بجيش الطيران وفي حالة احتضار وذلك اثر اصابته على مستوى الراس برصاصة من سلاحه، حسب ما افاد به مراسل "وات" ببنزرت الدكتور سامي الرقيق المدير الجهوي للصحة بولاية بنزرت.
واكد الرقيق ان خطورة الاصابة وضعت حدا لحياة العسكري رغم اجتهاد الاطار الطبي لانقاذه.
ديجة




Publié le:2017-06-10 23:10:28

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