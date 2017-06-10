ليبيا - سيشال 5- 1

Samedi 10 Juin 2017



بــاب نــات

السودان تخسر أمام مدغشق





Publié le:2017-06-10 18:59:26

- فاز المنتخب الليبي لكرة القدم امس في القاهرة على منتخب سيشال بنتيجة 5-1 في اطار الجولة الاولى من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 .وسجل للمنتخب الليبي كل من سالتو د23 واحمد بن علي د27 من ضربة جزاء وحمدو المصري د45 ومحمد زعبية د66 ومؤيد اللافي د84 .وسجل منتخب سيشل، هدفه الوحيد في الدقيقة 90 وبهذا الفوز يتصدر المنتخب الليبي، المجموعة الخامسة مؤقتاً برصيد 3 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة جنوب أفريقيا ونيجيريا.خسر المنتخب السوداني لكرة القدم أمام ضيفه منتخب مدغشقر بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى للجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها بالكاميرون في 2019.سجل أهداف المباراة فانيفا إيما في الدقيقتين 15 و83 وسارفاي فومبولا في الدقيقة 62 لمنتخب مدغشقر فيما سجل هدف المنتخب السوداني نزار حامد في الدقيقة 73.وبهذا الفوز حصد منتخب مدغشقر أول ثلاث نقاط له في التصفيات فيما ظل المنتخب السوداني بلا نقاط.وتقام اليوم السبت المباراة الثانية في المجموعة الأولى عندما يستضيف المنتخب السنغالي نظيره منتخب غينيا الاستوائية.ر/ زهو