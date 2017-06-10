إيقاف تلميذ في قفصة بتهمة تسريب اختبارات الباكالوريا بعد انطلاقها

Samedi 10 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-10 13:31:20

- ألقت فرقة الشرطة العدلية في قفصة أمس الجمعة القبض على أحد التلاميذ من المترشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا في معتمدية القصر عمد إلى تسريب الاختبارات بعد انطلاقها لأحد الأشخاص في المنطقة عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" وفق ما أفاد به مصدر أمني اليوم مراسل (وات) بالجهة.وأضاف المصدر ذاته أنّه بالتحرّي مع التلميذ اعترف بفعلته وقامت الشرطة العدلية بمعاينة كيفية تسريبه الامتحانات عن طريق حسابه الخاص من خلال تصوير ورقة الاختبار بواسطة هاتفه الجوّال وإرسالها إلى أحد الأشخاص في المنطقة كان يتّخذ من منزله مقرّا لإصلاح الامتحانات وبيعها للتلاميذ بمقابل مادّي مستعينا في ذلك بفتاتين إحداهما متخرجة والأخرى تدرس الطبّ حسب قوله، مشيرا في نفس السياق إلى أنه تمّت مداهمة منزله وإيقافه في حين تمّت إحالة بقية الأطراف على النيابة العمومية لمزيد استكمال الأبحاث .ويذكر أن وزارة التربية أكدت في بلاغ صادر اليوم الجمعة، أنها ماضية قدما في تتبّع كل من تسوّل له نفسه المس بمكانة الامتحانات الوطنية أو بحرمة الأسرة التربوية والمؤسسات التربوية وتجهيزاتها.وأورد البلاغ أنّ المصالح الفنية بالوزارة قد تمكنت بالتنسيق مع السلطات الأمنية من رصد بعض حالات الغش وسوء السلوك المتمثّلة سواء في عرض بعض الاختبارات بعد انطلاقها في جميع المراكز الكتابية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أو التعدّي على حرمة المؤسسات التربوية والإقدام على تهشيم آلات التشويش، على غرار ما حصل بإحدى المراكز الكتابية في جهة قفصة من قبل مجموعة من الملثّمين.وقد تمّ تحديد قائمة الفاعلين في حالات الغش؛ حيث تم إيقاف عدد منهم من قبل السلطات الأمنية وتعهد وكيل الجمهورية بملفاتهم القضائية، بحسب البلاغ.ابراهيم/جود