رفع 206 مخالفة اقتصادية في القصرين منذ بداية شهر رمضان

Samedi 10 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-10 15:06:26

- سجّلت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين خلال الفترة المنقضية من شهر رمضان، 206 مخالفة اقتصادية خلال 1987 زيارة تفقّد ومراقبة شملت بالخصوص قطاعات الخضر والغلال والمواد الغذائية والدواجن والبيض واللحوم والمطاعم والمقاهي والمخابز ومحلات بيع المرطبات وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بالقصرين رضا بوراوي.وأوضح بوراوي ، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ، أن "هذه المخالفات تعلقت بالترفيع والزيادة في الأسعار بـ83 مخالفة وعدم إشهار الأسعار بـ29 مخالفة وبالجودة وسلامة المواد المعروضة للبيع بـ12مخالفة وبمنتوجات مجهولة المصدر بـ3 مخالفات، مضيفا أن زيارات التفقد والمراقبة شملت مسالك التوزيع بالتفصيل (1600 زيارة) ومسالك التوزيع بالجملة ( 83 زيارة) و الطرقات ( 304 عمليات تفقّد) .وأكدّ أن حملات المراقبة الاقتصادية ، التي تؤمنها 8 فرق مشتركة ، متواصلة وتتم بشكل مكثف خلال شهر رمضان في جلّ مناطق الجهة بما فيها الريفية وذلك بهدف المحافظة على شفافية المعاملات التجارية والضغط على الأسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن ومراقبة جودة المنتوجات وسلامتها، مبرزا أن عمل فرق المراقبة الاقتصادية تركز خلال النصف الأول من شهر الصيام على قطاعات الخضر والغلال واللحوم الحمراء والدواجن والبيض والحليب ومشتقاته والمواد الغذائية عموما والمخابز أما في النصف الثاني فسيكون التركيز أكثر على المرطبات والحلويات والملابس الجاهزة والأحذية ولعب الأطفال.وأشار المناسبة الى أن عملية تزويد السوق بمختلف المواد الغذائية وخاصة التي يكثر استهلاكها خلال شهر الصيام ، تتم بشكل منتظم وبصفة عادية وأنه ل خوف من نقصانها ، معتبرا أن الاسعار تنحو باتجاه التراجع وتشهد حاليا استقرارا، وفق تقديره.لطيفة /جود