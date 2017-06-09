وضع استراتيجة دعم مشتركة لمجلس الصحافة محور إجتماع بنقابة الصحفيين

و أكد نقيب الصَحفيين ناجي البغوري استعداد النَقابة الدائم لتقديم الدَعم اللازم للمجلس ولهيئته الوقتية سيما أن هذه التجربة الفريدة من نوعها في تونس والعالم العربي من شأنها أن تخدم قطاع الإعلام وتضمن صحافة الجودة وتكون الفيصل بين وسائل الإعلام والجمهور وذلك وفق بلاغ صادر عن نقابة الصحفيين .
من جهتها التزمت جمعية دعم مجلس الصحافة خلال الاجتماع بتقديم الدعم اللوجيستي الكامل للهيئة التأسيسية بهدف توفير كافة الظروف الملائمة لعمل الهيئة، خاصة وأنه من المنتظر أن تعمل الهيئة في الفترة القادمة على اعداد القانون الاساسي للمجلس وميثاق الشرف.
يذكر أن ممثلي الهياكل المكونة لمجلس الصحافة، قد أعلنوا في 20 أفريل الماضي عن إطلاق المجلس وتركيبة هيئته الوقتية التي تضم كلا من الصحفيين السابقين منوبي المروكي ومحمد العروسي بن صالح وحبيبة الماجري الشيخ وفضيلة البرقاوي، إلى جانب القاضي خالد العياري، الرئيس السابق لمحكمة التعقيب.
ليلى
Publié le:2017-06-09 08:20:29
Par:BenMoussa (Tunisia )
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