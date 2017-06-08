وزارة التربية : ظروف سير اختبارات اليومين الأولين من دورة البالكالوريا 2017 جيدة للغاية

Jeudi 08 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-08 14:25:09

- قال مدير عام ادارة الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني اليوم الخميس في تصريح ل(وات) ان ظروف سير اختبارات اليومين الأولين من الدورة الرئيسية لباكالوريا سنة 2017 تعد جيدة للغاية بكافة مراكز الاختبارات الكتابية البالغ عددها 565 مركزا وجرت في أجواء تميزت بالهدوء والسلاسة"، مؤكدا انه لم يقع تسجيل اي حادث او اشكال من شانه ان يعيق السير الطبيعي لهذه الامتحانات الوطنية.وذكر الولباني بان اليوم الأول خصص لاختبار الفلسفة في حين يجتاز المترشحون في اليوم الثاني احدى المادتين المميزتين لكل شعبة، مضيفا انه بالتوازي مع سير الاختبارات الكتابية انطلق العمل الفعلي لمراكز التجميع والتوزيع وهي مراكز مخصصة لتهيئة اوراق التحارير فضلا عن انطلاق نشاط اللجان الوطنية المكلفة بمناقشة وضبط المقاييس التي سيتم اعتمادها في عملية الاصلاح.وأشار الى ان يوم غد الجمعة سيكون اليوم الثالث على التوالي لامتحان الباكالوريا، تعقبه عطلة بيومين بالنسبة للمترشحين (السبت والاحد 10 و11 جوان)، على ان ينطلق الجزء الثاني من الدورة الرئيسية يوم الاثنين المقبل ليتواصل الى غاية يوم الاربعاء 14جوان، لافتا في هذا الصدد الى ان عملية الاصلاح ستنطلق بشكل فعلي يوم الاثنين المقبل ب 30 مركز اصلاح موزعة على كامل المندوبيات الجهوية للتربية.وسيتم الاعلان يوم الجمعة 23 جوان عن نتائج الدورة الرئيسية للباكالوريا، التي ترشح لها أكثر من 130 ألف تلميذ، وستجرى دورة المراقبة من 27 الى 30 جوان على ان يتم التصريح بنتائجها يوم السبت 8 جويلية 2017 مود