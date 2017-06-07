خلبوس: وزارة التربية تتمسك بمبدأ استمرارية الدولة من خلال احترام تنفيذ القرارات السابقة

Mercredi 07 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-07 14:23:01

- قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالنيابة سليم خلبوس صباح اليوم الأربعاء، إن وزارة التربية تتمسك بمبدأ استمرارية الدولة من خلال احترام تنفيذ القرارات السابقة لإصلاح المنظومة التربوية التي كانت محل وفاق جميع الاطراف بعد القيام بالدراسات اللازمة.وأضاف الوزير قائلا "ان التمشي المعتمد صلب الوزارة هو اعادة الحوار مع جميع الاطراف الاجتماعية واعتماد منهجية اصلاح واضحة وقائمة على دراسات وليس على النوايا او الافكار".وجاء تصريح الوزير خلال اطلاعه على سير امتحانات الدورة الرئيسية للباكالوريا لسنة 2017 بالمعهد الثانوي الرفاهة بالمنيهلة من ولاية اريانة حيث تفقد مختلف الاجراءات التنظيمية والادارية والامنية التي تم اتخاذها لتوفير حظوظ النجاج للمترشحين وتامين سير الامتحان وضمان مصداقيته.وأكد خلبوس لمراسلة (وات) ان نتائج امتحان الباكالوريا لهذه السنة ستتم دون احتساب نسبة 20 بالمائة (كانت في البدء 25 بالمائة) وهو إجراء تم اتخاذه في اطار "تحسين جودة التعليم والرفع من مستواه وايضا للمحافظة على مصداقية امتحان الباكالوريا الذي يعلق عليه الشعب التونسي آمالا كبيرة".واشار إلى أن العمل متواصل لتنفيذ برنامج اصلاح المنظومة التربوية ومنظومة التعليم العالي وضمان التقارب بينهما لتعزيز قدرات التلميذ والطالب وتطويع منظومة التعليم بمستوياتها الاساسية والثانوية والجامعية مع متطلبات سوق الشغل.يذكر أن عدد المترشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا بولاية اريانة بلغ هذه السنة 5819 مترشحا منهم 4784 مترشحا بالمعاهد العمومية و778 مترشحا بالمعاهد الخاصة الى جانب 257 مترشحا بصفة فردية وفق ما افاد به رئيس مصلحة التقييم والامتحانات بالمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية باريانة عمر النويوي.وأضاف ان اغلب المترشحين لامتحان الباكالوريا هذه السنة من المعاهد العمومية ينتمون الى شعبتي الاقتصاد والتصرف ب 1412 مترشحا والعلوم التجريبية ب1106 مترشحا فيما بلغ عدد المترشحين لشعبتي الرياضيات 813 مترشحا والآداب 708 مترشحا .اما عدد مراكز الاختبارات الكتابية الخاصة بامتحان الباكالوريا بولاية اريانة فحددت ب22 مركزا موزعة على اريانة المدينة ب9 مراكز ورواد والمنيهلة والتضامن ب3 مراكز لكل منطقة الى جانب مركزين اثنين بسكرة ومركزا واحدا بكل من سيدي ثابت وقلعة الاندلس بإشراف 22 رئيسا و89 مساعدا .ويشار الى ان نحو 15 مترشحا لامتحان الباكالوريا بولاية اريانة استفادوا من الاجراءات الاستثنائية المتعلقة بإضافة ثلث الوقت وتخصيص قاعة خاصة منهم 13 مترشحا بسبب بطء الكتابة ومترشحين اثنين بسبب ضعف البصر مما استوجب اعتماد تضخيم الخط كإجراء اضافي.س ف