الشاهد: التخلي عن احتساب 20 بالمائة في معدل امتحان البكالوريا من شأنه يسهم في تحسين مستوى الطلبة الجدد

Mercredi 07 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-07 10:33:23

- أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لدى اطلاعه، صباح الإربعاء، على ظروف انطلاق اجراء الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2017، بمركز الامتحان "المعهد الثانوي الحرايرية 2 " من ولاية تونس، أن التخلي عن احتساب نسبة 20 بالمائة في معدل البكالوريا، من شأنه أن يساهم في تحسين مستوى الطلبة الجدد.وأوضح أن انطلاق نحو 130 ألف مترشح اليوم من بينهم زهاء 76600 تلميذة في اجراء امتحان البكالوريا الذي يتواصل على مدى أسبوع، في ظروف جيدة، يعود أساسا للاستعدادات الطيبية التي انطلقت منذ أشهر خاصة بفضل مجهودات وزارة التربية والجيش الوطني الذي أمن هاته العملية.ومن جانبه أفاد وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس، الذي رافق رئيس الحكومة، أن هذه الدورة تتميز بالعودة إلى طريقة الإحتساب القديمة للمعدل العام لإمتحان البكالوريا من خلال التخلي نهائيا عن اعتماد 25 و20 بالمائة بالإضافة إلى اعتماد آلات تشويش تمنع الذبذيات الإكترونية، ولأول مرة، في 565 مركز امتحان عبر مختلف مناطق الجمهورية، وذلك بهدف تفادي الغش.وأضاف أنه تم كذلك اتخاذ عديد الإجراءات الأخرى للحد من هذه الظاهرة التي تفشت، في السنوات الماضية، وأهمها اعتماد صورة المترشح على دعوة اجتياز الامتحان وتغيير ألوان أوراق الامتحانات وغيرها معربا عن الأمل في أن تسهم مختلف هذه التدابير في الإرتقاء بالمستوى العام للناجيحن في هذه الدورة وإضفاء مصداقية أكثر على شهادة البكالوريا لهذه السنة.ويشار إلى أنه قد تقدم صباح الإربعاء لاجتياز امتحانات الدورة الرئيسية نحو 130280 مترشحا، موزعين بين نحو 105920 مترشحا في التعليم العمومي و19114 في التعليم الخاص و5246 مترشحا بصفة فردية.وتستأثر شعبة الاقتصاد والتصرف باكبر عدد من المترشحين (37622 مترشحا) تليها شعبة الاداب (30208 مترشحا) ثم شعبة العلوم التجريبية ب 25945 مترشحا وشعبة العلوم التقنية ب17081 وشعبة الرياضيات ب 11826 وشعبة علوم الاعلامية ب 6424 وشعبة الرياضة ب 1174 فقط.وستجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية، التي تشمل بعض الاجراءات الاستثنائية، المتمثلة خاصة في تمكين 10 مترشحين من اجراء الامتحان في السجن و3 حالات بمؤسسات صحية عمومية و65 مترشحا كفيفا بمدرستي المكفوفين بسوسة وببئر القصعة، أيام 7 و8 و9 و12 و13 و14 جوان الجاري ليتم الاعلان عن النتائج يوم 23 من الشهر ذاته في حين تجرى الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة ايام 27 و28 و29 و30 جوان ليتم الاعلان عن نتائجها يوم السبت 8 جويلية 2017.بهج