حجز نحو 208 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلوحية حتى 8 رمضان

Mardi 06 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-06 13:09:55

- أسفرت 2948 عملية مراقبة لجودة وسلامة المنتوجات خلال الأيام الثماني الأولى من شهر رمضان الجاري عن حجز حوالي 208 أطنان من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلوحية، علاوة على تحرير 414 مخالفة اقتصادية في الغرض بعد رفع 93 عينة.وأفادت المعطيات التي أوردتها إدارة الجودة وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، أن المحجوزات توزعت على حوالي 130 طنا من الموالح و 4ر31 طنا من الخضر والغلال و5ر19 طنا من فواضل البسكويت والمرطبات إلى جانب حجز 8ر10 طن من الأسماك.كما حجزت مصالح إدارة الجودة وحماية المستهلك في السياق ذاته، 2ر8 طن من التمور غير المعلبة وعجين التمر الى جانب 5ر1 طن من اللحوم البيضاء والحمراء و2ر1 طن من المواد الغذائية المختلفة و879 كلغ من الاجبان.وفي اطار مكافحة الغش في شهر الصيام تولت مصالح الإدارة المذكورة، خلال نفس الفترة، حجز 13499 لترا (ل) من عدة مواد سائلة تنقسم إلى 8010 ل من الماء المعدني و4467 ل من الحليب الطازج و650 ل عصير و70 ل زيت زيتون.وتمثلت المواد غير الغذائية المحجوزة فعليا في 10867 ل من ماء الجافال و 1140 وحدة "فوشيك" و 91 علبة مواد تجميل و21 آلة وزن غير مطابقة للمواصفات.محرز