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Politique

الامتحانات الوطنية وموسما الحصاد والسياحة ومكافحة الفساد ابرز المحاور المطروحة في لقاء قايد السبسي بالشاهد

Mardi 06 Juin 2017
بــاب نــات - تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، برئيس الحكومة يوسف الشاهد الوضع العام بالبلاد وبرنامج عمل الحكومة في الفترة القادمة، إضافة الى استعراض أهم الإجراءات المتخذة لتأمين مختلف الامتحانات الوطنية وضمان حسن سير موسم الحصاد والموسم السياحي الصيفي.

واشار بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ان اللقاء تطرق إلى آخر مستجدات الحملة المتواصلة لمحاربة الفساد وضرورة تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لتمكين الأجهزة الأمنية والقضائية من أداء مهامها في أحسن الظروف وضمان الإسراع بالبت في قضايا الفساد.
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Publié le:2017-06-06 12:45:42

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