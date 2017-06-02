Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Tifraa Kitir  
Santé

بمناسبة انطلاق موسم الصيف: حملة تحسيسية توعوية للوقاية من لدغة العقارب

Vendredi 02 Juin 2017
بــاب نــات - أعلنت وزارة الصحة عن اطلاق حملة تحسيسية وتوعوية للوقابة من لدغة العقارب، وذلك بمناسبة انطلاق موسم الصيف الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وما يتبع ذلك من تغير لسلوك بعض الزواحف السامة كالعقارب والثعابين.

وترتكز هذه الحملة اساسا، بحسب ما جاء في ورقة إعلامية صادرة عن الوزارة، على تعزيز التوعية والتحسيس للوقاية من مخاطر التسمم بالعقارب والثعابين، وتقديم الاسعافات الضرورية للذين تعرضوا للدغ هذه الحشرات السامة والتي تتواجد بالخصوص بمناطق الوسط وجنوب البلاد، مؤكدة توفر علاج لدغة العقارب في الهياكل الصحية التابعة للوزارة خلال فصل الصيف.

وتقدمت وزارة الصحة، في هذه الورقة الاعلامية بعدد من التوصيات للوقاية من لسعة العقرب، وأهمها الحرص على نظافة المحيط، وذلك برفع النفايات المنزلية وابعادها عن المجمعات السكانية، وبنزع الحصى والحجارة حول المنازل، وبإزالة الاعشاب المحيطة بها وإغلاق كل الثغرات والشقوق والتصدعات المتواجدة بالحائط او السقف، وكذلك باعادة ترتيب الامتعة غير المستعملة والتخلص مما هو زائد وغير صالح للاستعمال.

كما أوصت الوزارة بحماية الرجلين بارتداء أحذية مغلقة خاصة بالليل، وبفحص الاحذية والملابس والفراش قبل استعمالها أو حفظها بحثا عن الزواحف التي تكون قد اختبأت فيها، وبالحذر أثناء تحريك أو نقل الاحجار والاثاث والاخشاب أو الاعشاب خاصة بالنسبة للمزارعين في الحقول.
وفي حالة الاصابة بلسعة العقرب، يتعين، وفق ما جاء في الورقة الاعلامية، الاسراع بالمصاب إلى أقرب مركز صحي دون إجهاده، والبدء بعلاج الاضطرابات التي يمكن ان تظهر عليه، وخصوصا قصور وظائف القلب والرئتين والكلى.

كما يتعين البحث عن العقرب في الملابس والاحذية والفراش وقتلها والتعرف على صنفها وحجمها ولونها، وإن امكن جلبها مع المريض، وتحديد ساعة وقوع اللسعة، مع تجنب اللجوء الى بعض العادات القديمة والخطيرة والمتمثلة في التشليط والضغط على مكان اللدغة باستعمال القماش أو شفطه أو وضع خلطات وادوية تقليدية فوقه.
واعتبرت الوزارة أن وعي المواطن وحسن استجابته للتوصيات في ما يتعلق بالمحافظة على نظافة المحيط، والتوجه السريع للتداوي بالهياكل الصحية، هو أحسن ضمان للحفاظ على صحته والوقاية من المضاعفات.
مود

Publié le:2017-06-02 17:07:39

cadre-f2abae8161ecd75a807b180c56077cce-2017-06-02 17:07:39
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143560



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12256,1

  • (31 mai)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,73439 DT        1$ =2,44758 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mai)   309,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143560 65|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires