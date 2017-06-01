اللجنة العليا للمفاوضات 5 زائد 5 تقرر مواصلة مناقشة ملف التشغيل الهش يوم الجمعة القادم

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بــاب نــات

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Publié le:2017-06-01 15:45:08

- قررت اللجنة العليا للمفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، 5 زائد 5، المجتمعة، اليوم الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، مواصلة النظر في ملف التشغيل الهش بالآليتين 16 و20، وكذلك ملف عمال الحضائر، خلال جلسة ستنعقد يوم الجمعة القادم، وفق ما أفاد به (وات) الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الذي قال إن مفاوضات اليوم سجلت بعض التقدم في عدد من الجوانب ذات الصلة.وقال الطاهري إن الجلسة خصصت لتناول مختلف النقاط العالقة بشأن حل ملف العاملين ضمن الآلية 16، مشيرا إلى أنه تم تأجيل البت في بعض الجزئيات الخلافية، التي تكتم عن الخوض فيها، إلى جلسة يوم الجمعة القادم.كما تم الشروع، وفق ما أوضحه الطاهري، في تناول ملف الآلية 20، دون حصول أي اتفاق ، مؤكدا أن البت في ملفات التشغيل الهش بما في ذلك ملف عمال الحضائر والتي تشمل عشرات آلاف العمال، يستوجب عقد عديد الجلسات التفاوضية، وفق رأيه.وكان الأمين العام المساعد للاتحاد، منعم عميرة، أفاد في تصريح صحفي سابق لأحد المواقع الإخبارية، اليوم، أن ملف التشغيل الهشّ يواجه صعوبات وأن الطرف الحكومي يفضّل عدم الإدماج بالوظيفة العمومية نظرا لصعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد، مذكّرا بأن الحكومة كانت قد اقترحت عدة نقاط في الغرض منها تخصيص دورات تكوينية للعمال بمراكز التكوين المهني.وأشار الى أن هذه المسألة تتطلب وقتا لمعالجتها ومحاولة إيجاد حلول ترضي كل الاطراف.يشار إلى أن جلسة اليوم عقدت بحضور وفد حكومي يتكون من وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، ووزير التشغيل، عماد الحمامي، ووزير المالية بالنيابة، محمد الفاضل عبد الكافي، وممثل عن رئاسة الحكومة، ووفد عن اتحاد الشغل يضمّ كلاّ من منعم عميرة، وحفيظ حفيظ، وسامي الطاهري، وصلاح الشارني.