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Politique

إيقاف مشرف على عمليات إستقطاب للعناصر التكفيرية وتسفيرها إلى بؤر التوتر

Jeudi 01 Juin 2017
بــاب نــات - رصدت الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية للحرس الوطني بالعوينة، إتصالات مشبوهة ومبادلات مالية بين عناصر تكفيرية بكل من سوريا والجزائر وتونس، وذلك في إطار سعيها إلى الكشف عن خلايا التسفير الناشطة بتونس وخارجها.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، بأن الوحدة المذكورة تمكنت من تحديد هوية الطرف الرئيسي المشرف على عملية الإستقطاب والتسفير، وهو تونسي مقيم ببلد مجاور، مضيفة أنه تم إستدراجه والقبض عليه وسط تونس العاصمة.

وأوضحت أنه بالتحري مع الطرف الموقوف، إعترف باستقطابه للعديد من العناصر التكفيرية التونسية وإرسالهم إلى سوريا، بعد أن تمّ تكليفه بذلك من قبل عناصر إرهابية قيادية سورية ناشطة بتنظيم "داعش" الإرهابي، كانت تمكنه دوريا من مبالغ مالية من العملة الأجنبية الدولار.

وأضافت الوزارة في بلاغها، أن الوحدة المذكورة تمكنت أيضا من إيقاف عنصرين تكفيريين على علاقة بالمعني، كانا يستعدان لمغادرة التراب التونسي والإلتحاق بالجماعات الإرهابية بسوريا، وحجزت لديهما مبالغ مالية متفاوتة وأجهزة إعلامية بها مقاطع فيديو وصور تمجد وتشيد بتنظيم "داعش" الإرهابي.
وأكدت أنه بالتحري معهما، إعترفا بنيتهما السفر إلى سوريا للإلتحاق بتنظيم "داعش" الإرهابي، مبينين أنه في صورة فشلهما في ذلك، كانا سيخطّطان للقيام بعمليات إرهابية بتونس، نظرا لمعرفتهما بأساليب وطرق صنع المتفجّرات.

سبل

Publié le:2017-06-01 14:42:32

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1 de 1 commentaires pour l'article 143509

Mandhouj  (France)  |Jeudi 01 Juin 2017 à 15h 09m |           
تحية للقوات الأمنية ... و تحية للإنخراط السياسي العميق لكل أبناء المجتمع (حكومة و شعب ) في الحرب على الارهاب ... يجب أن يفهم شعبنا أننا نحسد على هذا .. الحرب على الارهاب بتشابكها المعقد ، نجح التونسي ، الحاكم و الشعب في بناء إستراتيجية المواجهة ، و هذا كل تونسي يجب أن يثمنه ... و هكذا نريد من مجتمعنا ، حكومة و شعب أن ينخرط في حرب على الفساد ، من أجل غدا أفضل ... يا ويل من يخون وطنه . الذهاب بكل حزم في خلق بدائل بعد التفكيك و المحاسبة ، شيء
ضروري ... يجب تنظيم علاقات الاقتصادية ، و مع الادارة من جديد ، حسب منظومة آليات و قيم جديدة ... الذكاء التونسي ليس هذا عليه بصعب ... يجب أن نطلق مع عقلية المافيا و الموازي .... و الحكومة يجب أن تفعل كل ما يمكن من آليات المراقبة الإدارية ، الدستورية ، الديمقراطية ، الاجتماعية ... الفساد أخطبوط ضارب أطنابه بعمق ... لا يمكن محاصرته و تفكيكه سوى عبر آليات متكاملة و نوعية .

مرة أخرى تحية للقوات الأمنية ، المخابرات ، الجيش .

تحية لكل من يقف من أجل تونس .



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