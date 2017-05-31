الموت يُغيّب محمد الفاضل خليل الديبلوماسي والوزير السابق

Mercredi 31 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-31 23:20:47

- توفي فجر يوم الأربعاء، السياسي والديبلوماسي السابق، محمد الفاضل خليل عن عمر يناهز 73 سنة.وعمل، محمد الفاضل خليل وهو أصيل ولاية قفصة، في وزارة الفلاحة في ثمانينات القرن الماضي، ثم شغل خطة مدير عام لشركة « فسفاط قفصة » ثم واليا على صفاقس ليدخل بعدها مرحلة المناصب الدبلوماسية، فشغل سفيرا لتونس في دمشق، وفي سنة 1992 وزيرا للشؤون الاجتماعية إلى حدود سنة 1996، وفي سنة 2007 سفير تونس في الجزائر.وكان اسم الفقيد قد تمّ تداوله الصائفة الماضية أحد المرشحين لرئاسة الحكومة.