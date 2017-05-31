صابة الموسم الحالي من الزراعات الكبرى بكامل البلاد تقدر بحوالي 17 مليون قنطار مقابل 12 مليون قنطار في الموسم الماضي

Mercredi 31 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-31 23:14:24

- أفاد كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي عمر الباهي ظهر اليوم الأربعاء أن صابة هذا الموسم من الزراعات الكبرى بكامل البلاد تقدر بحوالي 17 مليون قنطار مقابل 12 مليون قنطار في الموسم الماضي، رغم نقص الأمطار خلال شهري مارس وأفريل وتأثيره على مردودية الإنتاج.وأضاف في تصريح لـ"وات" خلال اعطائه بإحدى الضيعات الفلاحية بالفحص، إشارة افتتاح موسم الحصاد بولاية زغوان لموسم 2016-2017 أن صابة الحبوب بولاية زغوان تقدر بحوالي 1ر1 مليون قنطار مقابل 750 ألف قنطار في موسم 2015-2016 مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير لتأمين الصابة من حيث توفير آلات ومعدات الحصاد وتحضير مراكز الخزن والتجميع.وقام كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي خلال هذه الزيارة بتفقد مراكز تجميع الحبوب والوقوف على مدى جاهزيتها من حيث صيانتها ونظافتها وتهوئتها لقبول صابة هذا الموسم .مر