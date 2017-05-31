تونس: تطور الاستثمار المصرح به في القطاع الصناعي ب9ر36 بالمائة

وسجل هذا القطاع، ايضا، التصريح بتوسيع وحدة لصنع المشروبات الغازية بقيمة 19 م د وباعادة تجديد تجهيزات وحدة لصنع المشروبات الغازية بقيمة 8ر12 م د .
وعرف قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بدوره تطورا يعادل 3ر29 بالمائة منها استثمارات مصرح بها، خلال الاشهر الاربع الاولى من سنة 2017، بقيمة 9ر396 م د بعد التصريح بتوسعة وحدة مصدرة كليا لصنع العدادات بمبلغ يناهز 7ر38 م د براس مال 100 بالمائة اجنبي.
وسجل هذا القطاع، كذلك، التصريح بتوسعة لوحدة لصنع مصافي للسيارات بقيمة 3ر25 م د والتصريح بتوسعة وحدة لصنع الكوابل بقيمة 6ر23 م د.
كما زادت الاستثمارات في قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور، حتى موفى افريل 2017، بما يعادل 6ر37 بالمائة، بقيمة 5ر207 م د، واساسا اثر التصريح بتوسيع مصنع للاجر بقيمة 75 م د وتوسعة وحدة للاسمنت الجاهز للاستعمال بقيمة 9 م د وتطور كذلك، قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 59,1 بالمائة من خلال التصريح باستثمارات تناهز 169,3 م د، بعد التصريح باحداث وحدة مصدرة كليا لتصنيع فسفاط احادي وثنائي الكالسيوم بمبلغ قدره 25,5 م د وبعث وحدة مصدرة كليا لصنع أدوية بمبلغ 12 م د، وإنشاء وحدة لتصنيع الراتنجات (ريزين) والمواد اللاصقة بمبلغ 11 م د إلى جانب التصريح باحداث توسعة وحدة لتصنيع المواد الصيدلية بمبلغ 4ر9 م د.
ونمت الاستثمارات في قطاع الصناعات المختلفة بنسبة 67,8 بالمائة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2017، أي بقيمة 7ر249 م د مقابل 8ر148 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2016، خصوصا بعد التصريح عن توسيع وحدة لتصنيع مواد تعليب بقيمته 2ر12 م د، وكذلك توسعة وحدة لصنع الورق المقوى بمبلغ 1ر10 م د بالإضافة إلى توسيع وحدة لصنع قطع حقن من البلاستيك بمبلغ قدره 5ر9 م د.
وعرفت الإستثمارات المعلنة في قطاع صناعات النسيج والملابس كذلك إرتفاعا بنسبة 6ر85 بالمائة بقيمة 4ر64 م د مقابل 7ر34 م د، خلال الأشهر الأربعة من سنة 2016، خصوصا عقب التصريح عن توسيع وحدة لصنع لملابس بقيمة 6ر15 م د.
كما سجل هذا القطاع التصريح بتجديد تجهيزات وحدة مصدرة كليا لصنع خيوط الكتان بقيمة 2ر11 م د.
وشهدت، أيضا، الإستثمارات المصرح بها في قطاع صناعات الجلد والأحذية إرتفاعا بنسبة 2ر30 بالمائة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2017، لتمر من 3ر4 م د إلى 6ر5 م د.
سلمى
Publié le:2017-05-31 13:20:57
Par:zama9tel (Tunisia )
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