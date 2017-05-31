تونس: تطور الاستثمار المصرح به في القطاع الصناعي ب9ر36 بالمائة

Mercredi 31 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-31 13:20:57

- سجل الاستثمار المصرح به في القطاع الصناعي، خلال الاشهر الاربع الاولى من سنة 2017، تطورا بنسبة 9ر36 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2016 ليستقر في حدود 8ر1622 مليون دينار (م د) مقابل 5ر1185 م د السنة المنقضية، حسب ما ورد في نشرية الظرف الاقتصادي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد لشهر افريل 2017 وتبين الاستثمارات المصرح بها قطاعيا ان الصناعات الغذائية عرفت نموا ايجابيا بنسبة 1ر22 بالمائة لتصل الى 7ر529 م د، وذلك،اساسا، اثر التصريح في الاشهر الاربع الاولى من 2017، بتوسيع مصنع للاجبان بقيمة 5ر29 م د والتصريح باحداث وحدة لصنع العجين الغذائي بقيمة 26 م د وتوسيع وحدة لصنع مشروبات حكولية بقيمة 19 م د.وسجل هذا القطاع، ايضا، التصريح بتوسيع وحدة لصنع المشروبات الغازية بقيمة 19 م د وباعادة تجديد تجهيزات وحدة لصنع المشروبات الغازية بقيمة 8ر12 م د .وعرف قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بدوره تطورا يعادل 3ر29 بالمائة منها استثمارات مصرح بها، خلال الاشهر الاربع الاولى من سنة 2017، بقيمة 9ر396 م د بعد التصريح بتوسعة وحدة مصدرة كليا لصنع العدادات بمبلغ يناهز 7ر38 م د براس مال 100 بالمائة اجنبي.وسجل هذا القطاع، كذلك، التصريح بتوسعة لوحدة لصنع مصافي للسيارات بقيمة 3ر25 م د والتصريح بتوسعة وحدة لصنع الكوابل بقيمة 6ر23 م د.كما زادت الاستثمارات في قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور، حتى موفى افريل 2017، بما يعادل 6ر37 بالمائة، بقيمة 5ر207 م د، واساسا اثر التصريح بتوسيع مصنع للاجر بقيمة 75 م د وتوسعة وحدة للاسمنت الجاهز للاستعمال بقيمة 9 م د وتطور كذلك، قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 59,1 بالمائة من خلال التصريح باستثمارات تناهز 169,3 م د، بعد التصريح باحداث وحدة مصدرة كليا لتصنيع فسفاط احادي وثنائي الكالسيوم بمبلغ قدره 25,5 م د وبعث وحدة مصدرة كليا لصنع أدوية بمبلغ 12 م د، وإنشاء وحدة لتصنيع الراتنجات (ريزين) والمواد اللاصقة بمبلغ 11 م د إلى جانب التصريح باحداث توسعة وحدة لتصنيع المواد الصيدلية بمبلغ 4ر9 م د.ونمت الاستثمارات في قطاع الصناعات المختلفة بنسبة 67,8 بالمائة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2017، أي بقيمة 7ر249 م د مقابل 8ر148 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2016، خصوصا بعد التصريح عن توسيع وحدة لتصنيع مواد تعليب بقيمته 2ر12 م د، وكذلك توسعة وحدة لصنع الورق المقوى بمبلغ 1ر10 م د بالإضافة إلى توسيع وحدة لصنع قطع حقن من البلاستيك بمبلغ قدره 5ر9 م د.وعرفت الإستثمارات المعلنة في قطاع صناعات النسيج والملابس كذلك إرتفاعا بنسبة 6ر85 بالمائة بقيمة 4ر64 م د مقابل 7ر34 م د، خلال الأشهر الأربعة من سنة 2016، خصوصا عقب التصريح عن توسيع وحدة لصنع لملابس بقيمة 6ر15 م د.كما سجل هذا القطاع التصريح بتجديد تجهيزات وحدة مصدرة كليا لصنع خيوط الكتان بقيمة 2ر11 م د.وشهدت، أيضا، الإستثمارات المصرح بها في قطاع صناعات الجلد والأحذية إرتفاعا بنسبة 2ر30 بالمائة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2017، لتمر من 3ر4 م د إلى 6ر5 م د.سلمى