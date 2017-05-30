خالد الكريشي : الدولة ترفض تسلم أموال التحكيم و المصالحة

Mardi 30 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-30 15:14:50

- انتقد نائب رئيس هيئة الحقيقة و الكرامة خالد الكريشي تعامل الدولة مع عمل الهيئة ، و قال خلال استضافته في برنامج رمضان شو في موزاييك ان الدولةا ترفض تسلم الاموال التي وفرتها جلسات التحكيم و المصالحة التي نظمتها بين بعض رجال الاعمال و المتضررين و منهم الدولة التونسية.و قال نائب رئيس هيئة الحقيقة و الكرامة ان سويسرا مثلا سلمت جزءا من اموال سليم شيبوب بعد اعتراف هذا الاخير بها ، و تابع خالد الكريشي ان الحملات التي تستهدف الهيئة لن تؤثر على عملها الذي سيتواصل لسنة اخرى ، كما نفى ما تم تداوله حول تاريخ تسجيلشهادة مع عماد الطرابلسي وقال ؛ قمنا بالتسجيل قبل ثلاثة ايام من بثه و بامكانكم التاكد من دفتر الزيارات في سجن المرناقية ".