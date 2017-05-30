خالد الكريشي : الدولة ترفض تسلم أموال التحكيم و المصالحة

و قال نائب رئيس هيئة الحقيقة و الكرامة ان سويسرا مثلا سلمت جزءا من اموال سليم شيبوب بعد اعتراف هذا الاخير بها ، و تابع خالد الكريشي ان الحملات التي تستهدف الهيئة لن تؤثر على عملها الذي سيتواصل لسنة اخرى ، كما نفى ما تم تداوله حول تاريخ تسجيل
شهادة مع عماد الطرابلسي وقال ؛ قمنا بالتسجيل قبل ثلاثة ايام من بثه و بامكانكم التاكد من دفتر الزيارات في سجن المرناقية ".
Publié le:2017-05-30 15:14:50
Par:mandhouj (France )
Sur: في لقاء بوفد عن النهضة ... رئيس الجمهورية يدعو جميع القوى السياسية إلى دعم جهود الحرب على الفساد