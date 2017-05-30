Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelwahab - 7ayati intaa  
Politique

خالد الكريشي : الدولة ترفض تسلم أموال التحكيم و المصالحة

Mardi 30 Mai 2017
بــاب نــات - انتقد نائب رئيس هيئة الحقيقة و الكرامة خالد الكريشي تعامل الدولة مع عمل الهيئة ، و قال خلال استضافته في برنامج رمضان شو في موزاييك ان الدولةا ترفض تسلم الاموال التي وفرتها جلسات التحكيم و المصالحة التي نظمتها بين بعض رجال الاعمال و المتضررين و منهم الدولة التونسية.

و قال نائب رئيس هيئة الحقيقة و الكرامة ان سويسرا مثلا سلمت جزءا من اموال سليم شيبوب بعد اعتراف هذا الاخير بها ، و تابع خالد الكريشي ان الحملات التي تستهدف الهيئة لن تؤثر على عملها الذي سيتواصل لسنة اخرى ، كما نفى ما تم تداوله حول تاريخ تسجيل
شهادة مع عماد الطرابلسي وقال ؛ قمنا بالتسجيل قبل ثلاثة ايام من بثه و بامكانكم التاكد من دفتر الزيارات في سجن المرناقية ".



Publié le:2017-05-30 15:14:50

cadre-85c955f19981a59a03d76dc27d058ec2-2017-05-30 15:14:50
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 143414

Mandhouj  (France)  |Mardi 30 Mai 2017 à 15h 28m |           
هل حرب الشقوق في حزب نداء تونس ستعصف بهيئة الحقيقة و الكرامة ؟



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12330,2

  • (29 mai)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,72500 DT        1$ =2,44181 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 mai)   148,8 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143414 3668|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires