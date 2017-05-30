تطور الكتلة النقدية ب6ر7% خلال شهر افريل 2017

Mardi 30 Mai 2017



بــاب نــات

تطور السيولة الى اكثر من 9 مليار دينار





Publié le:2017-05-30 11:51:21

- تطورت الكتلة النقدية بنسبة 6ر7 بالمائة فى موفى افريل 2017 (باحتساب الانزلاق السنوي) مقابل 6ر5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016، حسب نشرية البنك المركزي التونسي حول التطورات الاقتصادية والنقدية لشهر ماي 2017 ويعكس هذا التحسن بالاساس تسارع نسق تطور المساعدات للاقتصاد (زيادة ب8ر9 بالمائة فى افريل 2017 مقابل 4ر7 بالمائة فى السنة الفارطة) واستعادة نسق القروض الصافية على الخارج (زيادة ب547 مليون دينار مقابل تراجع ب4085 مليون دينار فى 2016).وفى المقابل سجلت القروض الصافية للدولة تباطؤا لتبلغ 5ر19 بالمائة (باحتساب الانزلاق السنوي) مقابل 20 بالمائة.وسجلت الموارد النقدية، خلال شهري مارس وافريل 2017، ارتفاعا بعد انخفاضها خلال الشهرين الاولين من السنة الحالية، ويفسر هذا الارتفاع بالتطور الهام للايداعات لدى البنوك واستعادة نسق شهادات الايداع والاوراق والقطع النقدية المتداولة.وفى المقابل سجل الادخار تباطؤا بعد انتعاشة ملحوظة طيلة سنة 2016 وبالنسبة لقروض الاقتصاد فقد تطورت ب788 مليون دينار فى افريل 2017 بعد نمو هام ب1241 مليون دينار مسجلة خلال شهر مارس، وباحتساب الانزلاق السنوي تطورت قروض الاقتصاد بنسبة 7ر9 بالمائة مقابل 2ر7 بالمائة فى السنة الفارطة.واصلت السيولة المصرفية تطورها خلال شهر افريل 2017 لتتجاوز مستوى 9 مليار دينار مقابل 5635 مليون دينار فى السنة الفارطة.وتم تامين القسط الاكبر من اعادة التمويل عبر عمليات العرض العمومي.ودفع تفاقم الضغوط التضخمية الحالية والمنتظرة، مجلس ادارة البنك المركزي التونسي المجتمع فى 23 ماي 2017 الى الترفيع فى نسبة الفائدة الرئيسية ب25 نقطة اساسية ليمر من 75ر4 بالمائة الى 5 بالمائة.