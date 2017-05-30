تطور الكتلة النقدية ب6ر7% خلال شهر افريل 2017

وفى المقابل سجلت القروض الصافية للدولة تباطؤا لتبلغ 5ر19 بالمائة (باحتساب الانزلاق السنوي) مقابل 20 بالمائة.
وسجلت الموارد النقدية، خلال شهري مارس وافريل 2017، ارتفاعا بعد انخفاضها خلال الشهرين الاولين من السنة الحالية، ويفسر هذا الارتفاع بالتطور الهام للايداعات لدى البنوك واستعادة نسق شهادات الايداع والاوراق والقطع النقدية المتداولة.
وفى المقابل سجل الادخار تباطؤا بعد انتعاشة ملحوظة طيلة سنة 2016 وبالنسبة لقروض الاقتصاد فقد تطورت ب788 مليون دينار فى افريل 2017 بعد نمو هام ب1241 مليون دينار مسجلة خلال شهر مارس، وباحتساب الانزلاق السنوي تطورت قروض الاقتصاد بنسبة 7ر9 بالمائة مقابل 2ر7 بالمائة فى السنة الفارطة.
تطور السيولة الى اكثر من 9 مليار دينار
واصلت السيولة المصرفية تطورها خلال شهر افريل 2017 لتتجاوز مستوى 9 مليار دينار مقابل 5635 مليون دينار فى السنة الفارطة.
وتم تامين القسط الاكبر من اعادة التمويل عبر عمليات العرض العمومي.
ودفع تفاقم الضغوط التضخمية الحالية والمنتظرة، مجلس ادارة البنك المركزي التونسي المجتمع فى 23 ماي 2017 الى الترفيع فى نسبة الفائدة الرئيسية ب25 نقطة اساسية ليمر من 75ر4 بالمائة الى 5 بالمائة.
Publié le:2017-05-30 11:51:21
Par:mandhouj (France )
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