Lundi 29 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-29 18:41:48

- تم، خلال اليومين الاولين من شهر رمضان، التفطن إلى 570 مخالفة صحية، وتحرير 60 محضرا عدليا ضد التجار المخالفين لقواعد حفظ الصحة، بحسب ما أفاد به (وات)، اليوم الاثنين، مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط، محمد الرابحي.وأوضح الرابحي أن فرق المراقبة الصحية، التي قامت باكثر من 4100 زيارة ميدانية صحية، اقترحت غلق 10 محلات تبيع مواد غذائية بسبب عدم التزامها بقواعد حفظ الصحة، كما قامت بحجز 3 أطنان من المواد الغذائية، و1400 لترا من المشروبات الغازية والعصائر والمياه غير الصالحة للاستهلاك.وقد انطلقت فرق المراقبة الصحية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة، منذ يوم السبت 27 ماي الذي وافق اليوم الاول من شهر رمضان، في تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة المؤسسات و الفضاءات والمحلات ذات الصبغة الغذائية بكامل جهات البلاد، وذلك بعد أن تم إنجاز عديد الحملات للمراقبة الصحية للاغذية في فترة ما قبل رمضان، خاصة بالمؤسسات و المحلات المتخصصة في إنتاج وخزن المواد الغذائية التي يتم عرضها للاستهلاك بمناسبة شهر رمضان.وقد تم، لهذا الغرض، تخصيص 180 فريقا لتامين المراقبة الصحية للمواد الغذائية بمختلف ولايات الجمهورية، مع إسناد عمل الفرق الجهوية والمحلية بفرق مركزية.وتشمل أنشطة المراقبة المؤسسات والمحلات المتخصصة في إنتاج وخزن المواد الغذائية، وخاصة منها ذات الاستهلاك الواسع، وهي، بالخصوص، الاسواق، ومحلات بيع الحوم الحمراء ولحوم الدواجن والاسماك، والمخابز، ومحلات بيع الحليب ومشتقاته، وغيرها، وذلك للوقوف على مدى احترام شروط حفظ الصحة و سلامة المنتوجات، واتخاذ الاجراءات الضرورية ضد المخالفين، طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل للحيلولة دون ترويج مواد تعرض صحة المستهلك للخطر.ولتدعيم مجهودات هياكل الرقابة الهادفة الى الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بترويج واستهلاك الاغذية، دعت وزارة الصحة المستهلكين إلى اقتناء المواد الغذائية من المحلات المعدة للغرض، واتباع السلوكيات السليمة عند تداول هذه المواد بالمنزل، خاصة في ما يتعلق بحفظ المواد الغذائية سريعة التعفن باجهزة التبريد، حفاظا على سلامتها و صلوحيتها للاستهلاك.