وزير الداخلية يعطي اشارة انطلاق العطلة الامنة ببنزرت

Samedi 27 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-27 22:17:49

- أعطى ظهر يوم السبت وزير الداخلية الهادي المجدوب اشارة انطلاق برنامج العطلة الامنة تحت شعار " عطلة امنة في بلد امن" ، وذلك بفضاء فرقة الحرس الوطني " اوتيك" بالطريق السيارة ،تونس-بنزرت واكد وزير الداخلية في تصريح اعلامي بالمناسبة على ضرورة الانتباه للطرقات وما تحصده من ارواح ، داعيا الى تكثيف التدخلات الميدانية الوقائية بالاضافة الى العمل على مزيد التوعية والتحسيس للحد من حوادث الطرقات .وبين من جهة اخرى انه تم خلال السنوات الاخيرة اعطاء الاولوية لمكافحة الارهاب مشددا في هذا الصدد على جاهزية القوات الامنية في هذا المجال من جانبه اوضح العميد صالح القربي رئيس قاعة العمليات المركزية بالحماية المدنية ، ان برنامج العطلة الامنة بالنسبة للديوان الوطني للحماية المدنية تم اعداده وفق نتائج الدراسات التقييمية للبرامج السابقة وترتكز خطة الديوان حسب القربي على 3 محاور ، تتعلق بالخصوص بالنجدة والاسعاف على الطرقات حيث سيتم اضافة 4 نقاط قارة جديدة بكل من النفيضة والشهبانية ببنقردان والمحرس و منطقة التركي دون اعتبار الوحدات القارة السابقة وعددها 115 وحدة ، وكذلك بالنجدة والاسعاف على الشواطئ من خلال تامين 240 شاطئ بالعدد الكافي من السباحين المنقذين فضلا عن تامين الثروة الغابية والفلاحية مضيفا انه سيتم ابتداء من يوم الاثنين المقبل تركيز 5 فرق متنقلة لمجابهة الحرائق بكل من غار الدماء وعين دراهم من ولاية جندوبة و سجنان من ولاية بنزرت و البكاف ونابل .واشار فيصل الخميري المدير بالمرصد الوطني للمرور من جهته الى تحسن المؤشرات العامة للحوادث خلال الفترة من جانفي الفارط الى يوم 25 ماي الحالي وانخفاض عدد القتلى مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ومبينا ان الهدف من العطلة الامنة هذه السنة هو مزيد ىتخفيض عدد الحوادث الى نسبة 10 بالمائة .يشار ان موكب افتتاح برنامج العطلة الامنة شمل الى جانب تقديم ابرز ملامح الخطة الامنية والاتصالية والمجتمعية للحد من الحوادث ، عرض اخر اضافات المصالح المرورية لتاطير حركة السير على الطرقات ورصد المخالفات والتوقي منها ومنها طائرة دون طيار مجهزة باحدث الوسائل الرقابية للغرض.