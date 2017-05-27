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Justice

السليطي: ما صرحت به هيئة الحقيقة حول أموال شيبوب لا أساس له من الصحة

Samedi 27 Mai 2017
بــاب نــات - اعتبر سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي المالي، أن ما صرّحت به السبت " هيئة الحقيقة والكرامة" ، من تحويل أموال مجمّدة كانت موضوعة في حسابات بنكية سويسرية وراجعة لسليم شيبوب، في إطار اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها، " لا أساس له من الصحة و يتضمّن مغالطة للرأي العام" وفق تعبيره.

وشدّد السليطي في تصريح مساء السبت لوكالة تونس افريقيا للأنباء على أن استرجاع الاموال التي كانت باسم شيبوب والمقدّرة بحوالي 12 مليون دينار تونسي " جاء استنادا الى عمل قضائي بحت وإثر تنفيذ إنابة قضائية دولية صادرة عن قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي المالي" ، مشيرا الى أن المكلّف العام بنزاعات الدولة قد مكّن قاضي التحقيق المتعهّد بالملف من رقم الحساب بالخزينة العامة للدولة لتلقّي الأموال المجمدة و لم يسلّم الرقم الى هيئة الحقيقة و الكرامة التي قال إنها حاولت "الركوب على حدث استرجاع الدولة التونسية لتلك الاموال التي كانت ثمرة جهد و تعاون قضائي بين تونس و سيويسرا". وأضاف المتحدث أن سليم شيبوب عبّر في محضر رسمي مسجّل أمام قاضي التحقيق عن استعداده لإعادة تلك الاموال المصادرة الى الدولة التونسية.

من جهة اخرى لاحظ السليطي ان السلطات القضائية السويسرية راسلت وزارة العدل التونسية وليس "هيئة الحقيقة و الكرامة" و عبّرت لها عن قبول السلطات السويسرية للإنابة القضائية الدولية، مضيفا أن السلطات القضائية السويسرية اتصلت بالقاضي المتعهد بالملف وأكدت له انها " لا تتعامل الا مع الجهات القضائية الرسمية" وفق تأكيد السليطي.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت الجمعة ، أن "السلطات القضائية السويسرية، أبلغتها يوم الأربعاء 24 ماي الجاري ، عبر القنوات الدبلوماسية، بأنها إستجابت للإنابة القضائية الدولية التكميلية الموجهة إليها من طرف السلطات التونسية، في إطار الأبحاث الجارية ضد سليم شيبوب، وموافقتها على تسليمها الوثائق والمستندات البنكية المطلوبة، مع تحويل مبلغ 5ر3 مليون أورو مجمدة لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية".
من جهتها ذكرت هيئة الحقيقة و الكرامة ، السبت ، أن ذلك "المبلغ المجمّد بقيمة 5ر3 مليون أورو، والذي تمّ تحويله لفائدة خزينة الدولة مؤخرا قد تمّ في إطار اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها".

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها اليوم السبت، أن "هذا المبلغ جاء كتسبقة بخصوص اتفاقية التحكيم والمصالحة المُبرمة بتاريخ 5 ماي 2016، بين محمد سليم شيبوب، بصفته مرتكب انتهاك فساد مالي، والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة، بصفتها متضررة".
كما بيّنت أن "تحويل هذا المبلغ يأتي في إطار المجهودات والأعمال التحضيرية التي تقوم بها لجنة التحكيم والمصالحة لحصر الأموال المهرّبة التي تعود لمحمد سليم شيبوب والسهر على إعادتها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، وذلك قبل البتّ في ملفّ التحكيم والمصالحة وإصدار قرار تحكيمي نهائي بين الطرفين.
عزيز/جود

Publié le:2017-05-27 22:11:01

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2 de 2 commentaires pour l'article 143307

Lechef  ()  |Samedi 27 Mai 2017 à 23h 35m | Par           
Actuellement l'information est abondon te mais confuse. Mais dans ce cas et étant donné que les gouvernements successifs ont engagé ces procédures en justice depuis 2011 il est donc certain que le résultat est soit : - De la justice tunisienne toute seule Ou bien justice +IVD en proportions d'interventions variées . Dans tous les cas il est très difficile d'imaginer que ce résultat provient de l'IVD toute seule.

Kamelwww  (France)  |Samedi 27 Mai 2017 à 22h 59m |           
كل المؤشرات تقول أن هناك مؤامرات تحاك ضد هيئة الإنتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة.
هناك كثير من أصحاب النفوذ المورطون في الفساد والإستبداد يريدون عرقلة هاتين الهيئتين.
ويبدو أن كبار البلطجية أمثال اللطيف لا يمكن الإقتراب منهم وربما هم مدعومون من طرف بعض المسؤولين الكبار في الدولة.
شخصيا بدأ يخيب أملي في عملية الشاهد لأني أرى أن كبار السراق والناهبين مازالوا أحرارا أمثال الطيف ونبيل القروي ومعز بن غربية ...
أتمنى أن لا يكون الشاهد يريد فقط تنويمنا وإبعادنا عن التفكير في سرقة البترول... خاصة بعد أن أثبتت آخر الدراسات أن تونس فعلا تسبح فوق بحيرة بترول كبيرة جدا تمتد من قليبية إلى خليج سرت بليبيا !

يا سيد السليطي، كان بإمكانك النأي بنفسك عن هكذا تصريح... خاصة وأن القضاء كان شبه نائم منذ ستة سنوات بينما الفاسدون والمهربون يرتعون في البلاد. من فضلك يا سيد، لا تضع العصا في عجلة هيئة الحقيقة والكرامة فنحن نثق بها وبالسيدة بن سدرين أكثر من ثقتنا بالقضاء.



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