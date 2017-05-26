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فتح بحث تحقيقي ضد عدنان منصر على خلفية مضمون تسجيل صوتي منسوب له

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - تم اليوم الجمعة، فتح بحث تحقيقي ضد أمين عام حزب حراك تونس الإرادة، عدنان منصر، على خلفية تسجيل صوتي مسرب نسب له، صرح فيه بأن شبابا قريبا من حزب الحراك أخبره في أحد الاجتماعات بأنه يمتلك سلاحا.



وأكد مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، علي قيقة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن وزير العدل غازي الجريبي، أذن بفتح تحقيق ضد عدنان منصر بعد تصريحاته المذكورة.
يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلا مسربا نسب لعدنان منصر القيادي بحزب حراك تونس الإرادة، قال فيه "في الاجتماعات يأتيني شباب يقولون لي سي عدنان لدينا سلاح سنستعمله في حال تم تزوير الانتخابات.

" من جهته قال منصر إنّ التسجيل الصوتي الذي تمّ تسريبه مؤخرا لحديث دار بينه وبين عدد من أنصار الحزب ليس فيه ما يدينه شخصيا أو ما يدين الحراك.

وأوضح في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة أن التسجيل المسرب غير مكتمل وقد جاء في سياق الحملة الإنتخابية الرئاسية 2014 وفي إطار توعية مناضلي الحزب والوقوف ضد العنف وفيه تحذير من الوقوع في فخ العنف وفي إطار التمسك بالعملية الانتخابية الديمقراطية.
وقال في هذا الخصوص ''الموضوع هو أن هناك أناس كانوا في حالة احتقان وما قلته كان في إطار التهدئة .. وإن كان الهدف إدانة الحراك بما يحدث حاليا في البلاد فإنّ ذلك ليس له أية مصداقية''.
هند


Publié le:2017-05-26 20:18:19

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1 de 1 commentaires pour l'article 143270

Nourammar  (United States)  |Samedi 27 Mai 2017 à 00h 12m | Par           
وتسريبات القروي اش عملنا فيهم



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