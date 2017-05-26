مدنين: القبض على المهرّبين هلال البشيري و لسعد ناجي

Vendredi 26 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-26 12:14:17

- أفادت اذاعة موزاييك أنّه تمّ القبض ليلة أمس 25 ماي 2017 على هلال البشيري في منطقة حاسي عمر بولاية مدنين، ويعدّ البشيري أحد كبار المهرّبين الناشطين على الحدود التونسية الليبية.وأفاد نفس المصدر أنه تم ليلة أمس ولاية مدنين القبض على لسعد ناجي المعروف بنشاطه الواسع في مجال التهريب وتوريد السلع الممنوعة عبر السوق الموازية.