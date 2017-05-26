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مدنين: القبض على المهرّبين هلال البشيري و لسعد ناجي
Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات
- أفادت اذاعة موزاييك أنّه تمّ القبض ليلة أمس 25 ماي 2017 على هلال البشيري في منطقة حاسي عمر بولاية مدنين، ويعدّ البشيري أحد كبار المهرّبين الناشطين على الحدود التونسية الليبية.
وأفاد نفس المصدر أنه تم ليلة أمس ولاية مدنين القبض على لسعد ناجي المعروف بنشاطه الواسع في مجال التهريب وتوريد السلع الممنوعة عبر السوق الموازية.
Publié le:2017-05-26 12:14:17
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commentaires pour l'article 143242
Sarih
(Tunisia)
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Vendredi 26 Mai 2017 à 15h 20m |
إنتم حاليا تزيدوا تنكبوا في المواطن المحدود الدخل لأنه هو المستفيد من تجارة التهريب لأن دخله لا يسمح له بغير ذلك إذا أنتم تضرون عامة الشعب والآفات الضار بتونس لاتزال حرة طليقة
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