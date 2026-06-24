Orange Tunisie met en service le câble sous-marin MEDUSA et renforce la connectivité internationale de la Tunisie

Communiqué de Presse -

Une nouvelle autoroute numérique entre l’Europe et l’Afrique du Nord



Une meilleure qualité d’Internet



Un atout pour l’économie numérique



Une nouvelle étape après le câble DIDON



Orange Tunisie a annoncé la mise en service opérationnelle du câble sous-marin, une infrastructure numérique stratégique destinée à renforcer durablement la connectivité internationale de la Tunisie et à consolider son rôle de passerelle numérique entre les deux rives de la Méditerranée.Après son atterrissement à Bizerte le 1er novembre 2025, le câble est désormais pleinement opérationnel et transporte ses premiers flux de trafic international. Réalisé par, ce nouveau système constitue une avancée majeure pour l’infrastructure numérique tunisienne.Orange Tunisie est propriétaire de la section tunisienne du câble ainsi que de la station d’atterrissement de Bizerte, confirmant ainsi son engagement en faveur d’investissements stratégiques dans des infrastructures numériques de nouvelle génération.Avec plus de, MEDUSA reliera à terme treize pays d’Europe du Sud, d’Afrique du Nord et du Proche-Orient. Il s’agit du plus vaste système de câbles sous-marins en Méditerranée.Le tronçon tunisien repose sur, offrant une capacité de, permettant ainsi de répondre à la croissance rapide des usages numériques.* D’accroître significativement les capacités internationales de la Tunisie ;* De renforcer la résilience des communications grâce à la diversification des routes internationales ;* D’offrir une connectivité sécurisée vers les principaux hubs numériques européens ;* De soutenir le développement du cloud, des centres de données, de l’intelligence artificielle et des nouveaux services numériques.La mise en service de MEDUSA contribuera à améliorer la qualité de l’Internet en Tunisie grâce à une capacité accrue et à une meilleure diversification des connexions internationales.Cette nouvelle infrastructure accompagnera l’évolution des usages numériques tout en renforçant la fluidité, la disponibilité et la fiabilité des échanges de données, répondant ainsi aux besoins croissants des entreprises, des administrations, des opérateurs et des plateformes numériques.En renforçant les infrastructures internationales du pays, Orange Tunisie entend accompagner la transformation numérique de la Tunisie et renforcer son attractivité auprès des investisseurs internationaux.Le câble MEDUSA favorisera le développement des centres de données, des services innovants et des nouvelles technologies, tout en consolidant le positionnement de la Tunisie comme hub régional entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient.Après la mise en service du câbleen 2014, MEDUSA marque une nouvelle étape dans la stratégie d’investissement d’Orange Tunisie visant à développer des infrastructures internationales toujours plus performantes, sécurisées et résilientes.À cette occasion,, Directeur Général d’Orange Tunisie, a déclaré :« La mise en service du câble MEDUSA marque une étape structurante pour Orange Tunisie et pour l’ensemble de l’écosystème numérique tunisien. En tant que propriétaire de la section tunisienne du câble et de la station d’atterrissement de Bizerte, nous investissons durablement dans des infrastructures stratégiques qui permettront d’améliorer la qualité de l’Internet en Tunisie, de renforcer la résilience de nos réseaux internationaux et de rapprocher davantage les deux rives de la Méditerranée. Cet investissement confirme notre ambition de faire de la Tunisie un hub numérique incontournable entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. »