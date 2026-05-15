جمعية تونس للسلامة المرورية تدعو إلى إلغاء يوم 25 ماي من رزنامة امتحانات الابتدائي

حذر رئيس المكتب الجهوي بصفاقس، لجمعية تونس للسلامة المرورية، لطفي غربال، لدى تدخله مساء يوم الجمعة، في برنامج "في 60 دقيقة"، من الازدحام المروري الذي ستشهده الطرقات السيارة يومي الاثنين والثلاثاء، 25 و26 ماي الجاري وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى المباركوبين المصدر ذاته، بأن الطرقات ستشهد ضغطا كبيرا، ما سيزيد من إمكانية وقوع حوادث مرورية.ودعا غربال، وزارة التربية الى إيجاد حلول وتحيين روزنامة امتحانات الابتدائي، على غرار الغاء امتحانات يوم الاثنين 25 ماي الجاري، تفاديا للضغط المروري الذي قد يقع.كما دعا مستعملي الطريق الى توخي الحذر والالتزام بقواعد الطريق تفاديا لوقوع الحوادث.