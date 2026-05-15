إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في قضية ترويج وسائل الغش في الامتحانات الوطنية

Publié le Vendredi 15 Mai 2026 - 21:36
      
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق شابين، مع إبقاء قاصر بحالة سراح، وإحالة جميع الأطراف على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل ترويج وسائل الغش في الامتحانات الوطنية.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، مفادها تعمد صفحات على موقع فايسبوك الترويج لبيع وسائل تستعمل في الغش خلال الامتحانات الوطنية.


وبعد تكثيف التحريات، تمكنت الوحدات الأمنية من التعريف بهويات الأشخاص الذين يقفون وراء تلك الصفحات، قبل نصب كمائن محكمة أسفرت عن إيقاف ثلاثة شبان بحي ابن خلدون.


وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تولى أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني تفتيش منازل المشتبه بهم، حيث تم حجز كميات متفاوتة من السماعات الذكية وبطاقات ربط بشبكة الاتصالات وبطاريات.

وتقرر الاحتفاظ بالمظنون فيهم من أجل شبهات الغش في المناظرات الوطنية والتحيل ومسك أشياء مجهولة المصدر.
الجمعة 15 ماي 2026 | 28 ذو القعدة 1447
