الاحتفاظ به في انتظار عرضه على قاضي الأطفال



تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لـمركز الأمن الوطني بالزهروني، اليوم، من إلقاء القبض على طفل قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، يشتبه في تورطه في سلسلة من السرقات استهدفت محلات تجارية وسيارات بجهتي الزهروني و"الباساج" بالعاصمة.ووفق المعطيات الأولية، فقد تخصص المظنون فيه في استهداف محلات بيع الهواتف الجوالة، حيث كان يعتمد أسلوبا يقوم على مراقبة أصحاب المحلات واستغلال لحظات انشغالهم أو غفلتهم للاستيلاء على الهواتف المعروضة ثم الفرار بسرعة.كما كشفت الأبحاث والتحريات الأمنية عن تورط القاصر في عمليات سرقة استهدفت سيارات بجهة "الباساج" وسط العاصمة، حيث كان يعمد إلى تفقد العربات والاستيلاء من داخلها على مبالغ مالية وهواتف وأغراض ثمينة تعود للمواطنين.وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموقوف محل 5 مناشير تفتيش صادرة لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل قضايا سرقة.وباستشارة النيابة العمومية التونسية، أذنت بالاحتفاظ بالطفل القاصر وفتح قضية عدلية في شأنه من أجل “السرقة الموصوفة”، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل عرضه على أنظار العدالة وقاضي الأطفال.