JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:30 Tunis

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية مقتل المحامية منجية المناعي إلى 19 جوان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ac871c5cd722.14088576_emlgjnohkiqfp.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Mai 2026 - 11:19 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قررت هيئة الدائرة الجنائية بـالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 15 ماي 2026، تأجيل النظر في قضية مقتل المحامية منجية المناعي إلى جلسة يوم 19 جوان المقبل.

وجاء قرار التأخير من أجل استنطاق المتهمين، إضافة إلى الاستجابة لطلب محامي القائمين بالحق الشخصي، الممثلين في والدة الضحية وإخوتها، الذين التمسوا مزيد التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية، إلى جانب النظر في مطلب الإفراج.


وشهدت الجلسة جلب جميع الموقوفين في القضية، وهم ابنا الضحية وطليقها، بالإضافة إلى عامل بمحطة غسيل سيارات.


ويُذكر أن المحامية منجية المناعي قُتلت خلال سنة 2025، قبل أن يتم إحراق جثتها وإلقاؤها في قنال مجردة بمنوبة، في قضية أثارت جدلا واسعا في تونس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329327

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 15 ماي 2026 | 28 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:03
19:22
16:05
12:23
05:12
03:29
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-18
23°-16
22°-14
24°-13
26°-13
  • Avoirs en devises 25926,9
  • (14/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39026 DT
  • (14/05)
  • 1 $ = 2,88731 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>