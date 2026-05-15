تأجيل محاكمة المتهمين في قضية مقتل المحامية منجية المناعي إلى 19 جوان

قررت هيئة الدائرة الجنائية بـالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 15 ماي 2026، تأجيل النظر في قضية مقتل المحامية منجية المناعي إلى جلسة يوم 19 جوان المقبل.وجاء قرار التأخير من أجل استنطاق المتهمين، إضافة إلى الاستجابة لطلب محامي القائمين بالحق الشخصي، الممثلين في والدة الضحية وإخوتها، الذين التمسوا مزيد التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية، إلى جانب النظر في مطلب الإفراج.وشهدت الجلسة جلب جميع الموقوفين في القضية، وهم ابنا الضحية وطليقها، بالإضافة إلى عامل بمحطة غسيل سيارات.ويُذكر أن المحامية منجية المناعي قُتلت خلال سنة 2025، قبل أن يتم إحراق جثتها وإلقاؤها في قنال مجردة بمنوبة، في قضية أثارت جدلا واسعا في تونس.