الإجتماع الثالث عشرللجنة التونسية الإيطالية لتنسيق برنامج دعم ميزان الدفوعات.

انعقد يوم الخميس 14 ماى 2026 بمقر وزارة الإقتصاد والتخطيط الإجتماع الثالث عشر للجنة التونسية الايطالية لتنسيق برنامج دعم ميزان الدفوعات.ووفق بلاغ للوزارة , كان الاجتماع مناسبة تم خلالها التطرق الى التقدم في انجاز المشاريع الممولة في إطار البرنامج المذكور.وتجدر الإشارة الى ان هذا البرنامج البالغ قيمته الجملية 145 مليون أورو قد ساهم في تمويل عديد المشاريع منذ انطلاقه في مجالات ، الصحة العمومية (21 مليون أورو) ومجال مجابهة حرائق الغابات (30 مليون أورو) و التطهير(21 مليون اورو) ومجال التربية والتعليم (17مليون اورو) وانجاز وتجهيز مركز تكوين للغطس والأشغال تحت المائية بجرجيس(22 مليون أورو) ومشاريع اخرى في مجال الفلاحة و الصيد البحري (28 مليون اورو) ودعم صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ( 06 مليون اورو).وفي كلمتيهما بمناسبة افتتاح اشغال اللجنة التي حضرتها مديرة مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من اجل التنمية بتونس Isabella Lucaferi ، اكد سمير عبد الحفيظ والسيد Alessandro Prunas على متانة العلاقات الثنائية التي ما انفكت تتطور خلال السنوات الأخيرة في كافة المجالات بإرادة سياسية ثابتة و في اطار المصلحة المشتركة ، مبرزين الاستعداد والحرص لمزيد تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين واثراءه.