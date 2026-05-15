إيداع مقترح قانون بمجلس نواب الشعب يتضمّن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين

أودع، مؤخّرا، 40 نائبا بمجلس نواب الشعب مقترح قانون جديد يتعلّق بالإحاطة بالمتقاعدين ويتضمّن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين بهدف تحسين جودة حياة المتقاعدين.ويقترح مشروع القانون تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 30 بالمائة على معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي على أن يتم الانتفاع بهذا الامتياز بناء على "دفتر نقل المتقاعد" يتم ضبط شروط الانتفاع به بمقتضى أمر.كما ينصّ مقترح القانون على تمكين المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج من تخفيض لا يقلّ عن 30 بالمائة على تعريفات الناقلة الجوية والبحرية الوطنية خارج فترات الذروة، وفق شروط تضبط بأمر.وفي الجانب الصحي، يقترح مشروع القانون إعفاء المتقاعدين من المساهمة المتعلقة بالخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة الخاصة بمرض السرطان وأمراض القلب في القطاع العمومي.ويتضمن المقترح أيضا إحداث "مسلك خاص بالمتقاعد" داخل المستشفيات العمومية، بما يضمن لهم أولوية في المواعيد الطبية والعمليات الجراحية، وذلك بقرار يصدر عن وزير الصحة.أمّا على المستوى السياحي والثقافي، فينص المقترح على تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 40 بالمائة على التعريفات المعتمدة بالنزل والمؤسسات السياحية خارج فترات الذروة، إلى جانب تخفيض لا يقلّ عن 50 بالمائة على تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافية.