JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 12:57 Tunis

إضراب عام للمحامين بمحاكم تونس الكبرى يوم 19 ماي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a04b9a5cfb8b5.80237759_ofkipeghlnjqm.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 11:29 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أعلن الفرع الجهوي للمحامين بتونس، اليوم، تنفيذ إضراب عام شامل عن العمل بكافة محاكم تونس الكبرى، وذلك يوم الثلاثاء 19 ماي الجاري.
ويشمل القرار مختلف محاكم ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة.
أخبار ذات صلة:
مجلس هيئة المحامين يقرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية...



وأوضح الفرع الجهوي، في بيان صادر عنه، أن الإضراب يتضمن تعليق الحضور أمام الدوائر الجنائية والجناحية، ومقاطعة التساخير والإنابات العدلية، إلى جانب الامتناع عن العمل بكافة المرافق القضائية التابعة للدائرة المذكورة طيلة يوم الإضراب.


ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في ظل حالة من الاحتقان داخل قطاع المحاماة، حيث يسعى المحامون، وفق البيان، إلى التعبير عن تمسكهم بضمان حقوق الدفاع وتكريس علوية القانون، إلى جانب المطالبة بالاستجابة لجملة من المطالب المهنية والقانونية.


ومن المنتظر أن يؤدي الإضراب إلى تعطّل سير الجلسات بمختلف محاكم العاصمة والضواحي، مع تأجيل عدد كبير من القضايا وتعطل جملة من الإجراءات والمعاملات القضائية المرتبطة بالمرفق العدلي في تونس الكبرى خلال يوم 19 ماي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329259

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 14 ماي 2026 | 27 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:02
19:21
16:04
12:23
05:13
03:31
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
26°-17
23°-15
24°-14
25°-14
  • Avoirs en devises 25868,6
  • (13/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39810 DT
  • (13/05)
  • 1 $ = 2,87717 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/05)     2646,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/05)   28063 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>