إضراب عام للمحامين بمحاكم تونس الكبرى يوم 19 ماي

أعلن الفرع الجهوي للمحامين بتونس، اليوم، تنفيذ إضراب عام شامل عن العمل بكافة محاكم تونس الكبرى، وذلك يوم الثلاثاء 19 ماي الجاري.ويشمل القرار مختلف محاكم ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة.وأوضح الفرع الجهوي، في بيان صادر عنه، أن الإضراب يتضمن تعليق الحضور أمام الدوائر الجنائية والجناحية، ومقاطعة التساخير والإنابات العدلية، إلى جانب الامتناع عن العمل بكافة المرافق القضائية التابعة للدائرة المذكورة طيلة يوم الإضراب.ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في ظل حالة من الاحتقان داخل قطاع المحاماة، حيث يسعى المحامون، وفق البيان، إلى التعبير عن تمسكهم بضمان حقوق الدفاع وتكريس علوية القانون، إلى جانب المطالبة بالاستجابة لجملة من المطالب المهنية والقانونية.ومن المنتظر أن يؤدي الإضراب إلى تعطّل سير الجلسات بمختلف محاكم العاصمة والضواحي، مع تأجيل عدد كبير من القضايا وتعطل جملة من الإجراءات والمعاملات القضائية المرتبطة بالمرفق العدلي في تونس الكبرى خلال يوم 19 ماي.