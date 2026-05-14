JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:17 Tunis

وزارة التجارة: لقاء للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6364fa5bbff970.42739820_hielqkfmngjpo.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 07:52 قراءة: 0 د, 57 ث
      
خصص لقاء جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، الأربعاء، بممثّلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى، للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها، على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة، حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن.

وأكد عبيد أن هذا اللّقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص، ويأتي في ظرف استثنائي يتميّز بتغيّرات جيوسياسية هامة كانت لها آثارا على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية، على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتوجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجارة.


وأضاف أن جملة هذه التغيّرات تفرض العمل المشترك بين الإدارة والقطاع الخاص، وتبادل الآراء بغاية الوصول إلى حلول تساهم في المحافظة على النسيج الصناعي التونسي والحركية الاقتصادية وديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والعمل على تشجيع الإنتاج المحلي من جهة والمحافظة على قفة المواطن وقدرته الشرائية من جهة أخرى.


وتم الاتفاق على المضي قدما ضمن تمشي المقاربة التشاركية التضامنية للحد من آثار التغيّرات التي يشهدها العالم اليوم، وانعكاساتها على مستويات أسعار بعض المنتوجات فضلا عن دفع الصادرات الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات ذات القيمة التصديرية العالية، والحد من التوريد إلى أقصى درجة للمواد الاستهلاكية غير الضرورية، واتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329246

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 14 ماي 2026 | 27 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:02
19:21
16:04
12:23
05:13
03:31
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet26°
19° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-16
26°-17
23°-15
24°-14
25°-14
  • Avoirs en devises 25868,6
  • (13/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39810 DT
  • (13/05)
  • 1 $ = 2,87717 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/05)     2695,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/05)   28100 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>