ملف الفساد بشركة فسفاط قفصة: حجز القضية للمداولة والنظر في مطالب الإفراج

Publié le Lundi 04 Mai 2026 - 10:32
      
فتحت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم، ملفاً يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري صلب شركة فسفاط قفصة، يشمل قيادات سابقة من الصف الأول، من بينهم الرئيس المدير العام الأسبق رمضان صويد وعدد من المسؤولين السابقين.

وخلال أطوار الجلسة، تقدم لسان الدفاع عن المتهمين بجملة من الطلبات القانونية، تركزت أساساً على تأجيل النظر في القضية لمنح مهلة إضافية لإعداد وسائل الدفاع والاطلاع على المؤيدات.


طلبات الإفراج

كما تمسك عدد من المحامين بتقديم مطالب سراح لفائدة المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، في انتظار استكمال إجراءات المحاكمة.


قرار المحكمة

وبعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع، قررت الدائرة الجنائية حجز القضية إثر الجلسة للمداولة، مع النظر في مطالب الإفراج المقدمة، إضافة إلى تحديد موعد لاحق لمواصلة النظر في الملف.
الاثنين 04 ماي 2026 | 17 ذو القعدة 1447
