محاكمة عصابة متورطة في سطو مسلح على منزل مدير فرع بنكي بحدائق قرطاج

تفاصيل الواقعة





إيقاف المشتبه بهم



نظرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية سطو مسلح هزّت منطقة حدائق قرطاج، تورّطت فيها عصابة تتكوّن من ثلاثة أفراد، وُجهت إليهم تهم تتعلّق باقتحام محل سكني، والاحتجاز دون موجب قانوني، والسرقة باستعمال العنف.تفيد معطيات الملف بأن المتهمين، وهم ملثمون، أقدموا على اقتحام منزل تقطنه عائلة مدير فرع بنكي، حيث عمدوا إلى بثّ الرعب في صفوف الضحايا تحت التهديد، قبل أن يقوموا باحتجاز الزوج وزوجته داخل إحدى الغرف.وقام الجناة بتكبيل الضحيتين وشدّ وثاقهما، بما منع أي محاولة للمقاومة، ليتفرغوا إثر ذلك إلى تفتيش المنزل والاستيلاء على محتوياته.وحسب أوراق القضية، تعمّد المعتدون استهداف خزنة مالية كانت تحتوي على مبالغ مالية هامة وكمية من المصوغ، حيث نجحوا في فتحها والاستيلاء على كامل محتوياتها قبل الفرار.بفضل الأبحاث والتحريات الأمنية، تمكّنت الوحدات الأمنية بحدائق قرطاج من تحديد هوية المشتبه بهم ومحاصرتهم، قبل إيقافهم وإحالتهم على أنظار العدالة.وبعد استنطاق المتهمين والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع وممثّل النيابة العمومية، قرّرت المحكمة حجز القضية إثر الجلسة للتصريح بالحكم في موعد لاحق.