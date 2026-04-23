إيقاف موقوف فرّ من داخل غرفة الإيقاف بالمحكمة الابتدائية تونس 2

تمكن أعوان الأمن الوطني التونسي بمنطقة سيدي حسين السيجومي من إلقاء القبض على موقوف كان قد فرّ صباح أمس من داخل غرفة الإيقاف بالمحكمة الابتدائية تونس 2.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المعني بالأمر كان موقوفًا بمركز الإيقاف ببوشوشة على ذمة النيابة العمومية، قبل أن يتم جلبه إلى مقر المحكمة للنظر في وضعيته، حيث استغل وجوده داخل غرفة الإيقاف وتمكن من الفرار في ظروف سريعة.وعقب الحادثة، نفذت الوحدات الأمنية عمليات تمشيط واسعة في محيط المحكمة، شملت عدة مناطق مجاورة، إلى أن تم تحديد مكان اختباء المظنون فيه.وقد تم العثور عليه متحصنًا بأحد الأماكن المنزوية بجهة الجيارة، حيث تمت محاصرته وإلقاء القبض عليه دون تسجيل إصابات، ليُعاد إلى المسار القضائي لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنه.