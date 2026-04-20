Babnet   Latest update 13:23 Tunis

تأجيل محاكمة رئيس جمعية نماء تونس في قضية فساد مالي إلى 21 ماي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698ef9ce0f1319.13272162_mloinjephgqkf.jpg>
Publié le Lundi 20 Avril 2026 - 10:37
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس جمعية نماء تونس عبد الكريم سليمان الى جلسة يوم 21 ماي القادم.

ومثل عبد الكريم سليمان اليوم الاثنين بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمته صحبة متهمين آخرين من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال والحصول على تدفقات مالية من الخارج مشبوهة.

ولاحظ محامي الدفاع ان منوبه ماثل أمام المحكمة من أجل وقائع سبق وان حوكم من اجلها في قضية أنستالينغو. لتقرر الدائرة المتعهدة تأخير القضية الى جلسة يوم 21 ماي القادم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327765

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 20 أفريل 2026 | 3 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:33
19:00
16:00
12:25
05:39
04:06
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-14
30°-17
28°-17
22°-15
20°-13
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/04)     2296,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/04)   27908 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>