تأجيل محاكمة رئيس جمعية نماء تونس في قضية فساد مالي إلى 21 ماي

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس جمعية نماء تونس عبد الكريم سليمان الى جلسة يوم 21 ماي القادم.ومثل عبد الكريم سليمان اليوم الاثنين بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمته صحبة متهمين آخرين من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال والحصول على تدفقات مالية من الخارج مشبوهة.ولاحظ محامي الدفاع ان منوبه ماثل أمام المحكمة من أجل وقائع سبق وان حوكم من اجلها في قضية أنستالينغو. لتقرر الدائرة المتعهدة تأخير القضية الى جلسة يوم 21 ماي القادم.