تأخير محاكمة المدير السابق لمكتب راشد الغنوشي

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأخير محاكمة فوزي كمون المدير السابق الخاص لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لجلسة 7 ماي والإبقاء عليه رهن الايقاف.ويذكر أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت أصدرت قرارا بتأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقاضي بايداع فوزي كمون السجن وإحالته على الحالة التي هو عليها (إيقاف) على أنظار دائرة الاتهام من أجل تهم تتعلق بتبييض وغسيل الأموال.