دوار هيشر : السجن المؤبد لقاتل جاره دهسا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg>

قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ، أمس بالسجن مدى الحياة لقاتل جاره دهسا بشاحنته بدوار هبشر إثر خلاف نشب بينهما .

ووفق ملف القضية فإن المتهم جد بينه وبين الهالك وهو جاره بالسكنى مشادة كلامية بسبب معاقرة المتهم للخمر رفقة متحرفين امام منزله سرعان ما قام المتهم بتعنيف الضحية ولم يكتفي بذلك بل دهسه بسيارته حتى الموت.