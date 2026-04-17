Babnet   Latest update 18:29 Tunis

دوار هيشر : السجن المؤبد لقاتل جاره دهسا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Avril 2026 - 18:27 قراءة: 0 د, 17 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ، أمس بالسجن مدى الحياة لقاتل جاره دهسا بشاحنته بدوار هبشر إثر خلاف نشب بينهما .
ووفق ملف القضية فإن المتهم جد بينه وبين الهالك وهو جاره بالسكنى مشادة كلامية بسبب معاقرة المتهم للخمر رفقة متحرفين امام منزله سرعان ما قام المتهم بتعنيف الضحية ولم يكتفي بذلك بل دهسه بسيارته حتى الموت.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327649

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أفريل 2026 | 1 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:30
18:58
16:00
12:26
05:41
04:09
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-12
25°-13
28°-14
28°-16
25°-15
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/04)     2378,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/04)   27949 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>