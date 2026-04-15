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Agil Energy met à l’épreuve ses dispositifs de gestion de crise lors d’une opération blanche à dimension internationale

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Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Avril 2026 - 08:28 Lecture 2 min, 19 sec
      
Communiqué de Presse - Bien au delà d'un simple exercice de simulation, l'opération menée par Agil Energy le 07 avril 2026 s'inscrit dans une démarche concrète de mise à l'épreuve de ses dispositifs de gestion de crise .

Au sein de son installation pétrolière de Radès, la société a orchestré, en collaboration avec l’Office National de la Protection Civile, une opération blanche conçue pour reproduire, dans toute sa complexité, un incident industriel majeur. Un exercice à haute intensité, pensé non pas comme une démonstration, mais comme une mise à l’épreuve réelle des réflexes, des systèmes et des hommes.


L’événement a réuni près de 160 participants de différentes nationalités, parmi lesquels une délégation de haut niveau de l’Université Naif des sciences de la sécurité (Arabie saoudite), ainsi que des représentants de plusieurs pays, de la Roumanie à la Somalie, en passant par l’Espagne, le Maroc ou encore le Royaume hachémite de Jordanie. Les délégations ont été accueillies par le Président Directeur général de Agil Energy et le Directeur Général de l'Office National de la Protection Civile. Une présence internationale qui souligne, à elle seule, la portée stratégique de cette initiative.
Le scénario, volontairement exigeant, s’articulait autour d’un incident survenu au niveau de la station de chargement. Très rapidement, la situation évolue : un incendie se déclare, des victimes sont à secourir, tandis qu’une fuite de produit chimique vient complexifier l’intervention. Une combinaison de risques qui oblige à penser vite, agir juste, et surtout, agir ensemble.


Dans cet environnement sous tension, chaque seconde compte. Les équipes d’Agil Energy sont les premières à intervenir : sécuriser, alerter, contenir. Puis viennent les unités de la Protection Civile, dont l’engagement vient renforcer un dispositif déjà en mouvement. L’enjeu n’est pas seulement d’éteindre un feu, mais d’empêcher qu’il ne devienne incontrôlable, de protéger des vies, et de préserver l’intégrité des installations environnantes.

Au fil de l’exercice, une chose devient évidente : la gestion de crise ne repose pas uniquement sur des équipements ou des protocoles, aussi performants soient-ils. Elle repose sur une mécanique plus subtile : celle de la coordination, de la clarté des rôles, de la circulation de l’information, et de la capacité à prendre des décisions lucides dans un contexte incertain.

C’est précisément cette mécanique que l’opération est venue interroger. Et, à travers elle, la maturité d’un système capable d’absorber le choc, de s’adapter, et de répondre avec rigueur.

À travers cette opération, Agil Energy réaffirme une conviction forte : la sécurité ne se décrète pas, elle se construit, se teste et se réinvente en permanence. En s’inscrivant dans une dynamique d’amélioration continue et d’ouverture à l’international, Agi Energy confirme sa volonté de s’aligner sur les standards les plus exigeants, tout en contribuant activement au renforcement des capacités collectives face aux risques industriels.
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